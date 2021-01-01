تكشف Asus عن هواتف الألعاب Asus ROG Phone 6D و6D Ultimate

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أطلقت شركة Asus مؤخراً جيل جديد من هواتف الألعاب يشمل Asus ROG Phone 6D Ultimate وAsus ROG Phone 6D بمعالج Dimensity 9000 Plus.



تدعم شركة Asus هاتفي ROG Phone 6D برقاقة معالج Dimensity 9000 Plus، بينما يختلف الهاتفين في السعة التخزينية، حيث يأتي إصدار Ultimate بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.



يتميز هاتفي Asus ROG Phone 6D بشاشة OLED بحجم 6.78 إنش، وعمق ألوان 10بت، كما تدعم الشاشات معدل تحديث 165Hz، وتقنية HDR10+.

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وفي إعدادات الكاميرة تدعم Asus الهاتفين بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.56، وحجم بيكسل 1.0µm، وفتحة عدسات f/1.9، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل.كما يتوافق الهاتفين في سعة البطارية 6000 mAh، ودعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، أيضاً لا يختلف التصميم في الهاتفين، كما يأتي إصدار 6D Ultimate بألوان ROG Vision في PMOLED، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بشعار RGB LED.ويأتي ROG Phone 6D Ultimate مع تصميم يتضمن فتحة “AeroActive” في الغطاء الخلفي، والذي يتصل مباشرة بتكوينات نظام التبريد في الهاتف.وتقدم Asus الهاتفين باللون الرمادي فقط، على أن يبدأ سعر الإصدار الرئيسي Asus ROG Phone 6D من 799 جنيه إسترليني، بينما يبدأ سعر Ultimate من 1199 جنيه إسترليني، ويأتي جهاز التبريد AeroActive Cooler 6 بسعر 89 يورو.