تقدم كيا مصر زيادة هائلة على أسعار سورينتو 2022 الهجينة الجديدة



سورينتو 2022 سورينتو 2022

باعتبارها وكيلا لسيارات كيا في مصر، أعلنت الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات EIT خلال الفترة الماضية عن تقديمها زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها كيا سورينتو، وهو موديل هجين جديد كليا من هذه السيارة ويتمتع بشكل وتصميم جديد.



وكانت هذه الزيادة الجديدة هائلة وضخمة جدا بالنسبة لسوق المصري، حيث بلغت 100 ألف جنيه على الفئتين المتاحتين من هذه السيارة، وبذلك أصبحت أسعارهم كالتالي:



- فئة Highline من مليون و79 ألف جنيه إلى مليون و179 ألف جنيه.

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- فئة Topline من مليون و189 ألف جنيه إلى مليون و289 ألف جنيه.جدير بالذكر أن سورينتو 2022 الهجينة الجديدة كليا يتم طرحها محليا بمحرك هجين يضم مرحك كهربائي ومحرك بنزين أخر مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام 230 حصان و350 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا النظام الهجين بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي) وأيضا للعجلات الأربعة (دفع كلي) عند تشغيل المحركين معا.وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- 6 وسائد هوائية.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- فتحة سقف بانوراميه.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مكابح يد كهربائية.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.- نظام صوتي يضم 8 سماعات.- شاحن لاسلكي للهواتف الحديثة.- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا.- أنظمة متعددة للقيادة.- عجلة قيادة رياضية متعددة الاستخدامات.- فرش داخلي من الجلد.