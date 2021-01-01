في السعودية خيارات محرك سيارة بنتلي كونتيننتال 2022



بنتلي كونتيننتال 2022 بنتلي كونتيننتال 2022

المربع نت – يهتم الكثير من عشاق السيارات الفاخرة بالبحث حول مواصفات سيارة بنتلي كونتيننتال 2022 في السعودية؛ حيث تعد واحدة من أشهر سيارات العلامة البريطانية بالمملكة.



سيارة بنتلي كونتيننتال 2022 في السعودية

وتتوفر سيارات بنتلي بموديلاتها المختلفة في المملكة العربية السعودية لدى شركة ساماكو للسيارات، وهي الوكيل الحصري للعلامة البريطانية في مصر.



وتعد بنتلي كونتيننتال واحدة من أشهر طرازات العلامة البريطانية التي تم طرحها في السوق السعودي من خلال 4 فئات بتجهيزات مختلفة.

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ويهتم المقبلين على شراء السيارات البريطانية بالأداء الذي تقدمه السيارة، لذلك يهتم الأغلبية العظمى بالإطلاع على خيارات المحرك قبل قرار الشراء.في هذا الصدد يستعرض موقع «المربع نت» في المقال التالي خيارات محرك سيارة بنتلي كونتيننتال 2022 في السعودية، وأبرز ما يُميز السيارة البريطانية الفاخرة.محرك سيارة بنتلي كونتيننتال 2022 في السعوديةتأتي بنتلي كونتيننتال 2022 متوفرة في المملكة العربية السعودية بخيارين للمحرك، ويأتي كلاهما متصلاً بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك، مع نظام دفع كلي نشط.والخيارين كالتالي:الخيار الأول لمحرك مكون من 8 أسطوانات سعة 4.0 لتر يولد قوة 550 حصان وعزم دوران 770 نيوتن متر، وتتسارع السيارة معه من 0 – 100 كم/س في 4.0 ثانية وتصل سرعة قصوى 318 كم/س.والخيار الثاني لمحرك مكون من 12 أسطوانة، سعة 6.0 لتر يولد قوة 635 حصان وعزم دوران 900 نيوتن متر، وتتسارع السيارة معه من 0 – 100 كم/س في 3.7 ثانية وتصل سرعة قصوى 333 كم/س.مواصفات سيارة بنتلي كونتيننتال 2022 في السعوديةوفيما يخص المواصفات الخارجية للسيارة، فقد حصلت على تلك اللمسات التي اعتدنا عليها من العلامة الفاخرة، فلا يوجد الكثير للتحدث عنه حول تلك الخطوط الإنسيابية والمصابيح والشبك الأمامي، وغيرها من اللمسات التي تعطي شعوراً بالفخامة.وتميزت كونتيننتال جي تي 2022 بحصولها على تصميم رياضي فاخر في نسختيها الكوبيه والكشف، فيمكنك ملاحظة المقدمة المتناغمة مع غطاء المحرك الطويل.كذلك حصلت على تلك المصابيح ذات التصميم الكريستالي، والتي تُميز جميع سيارات العلامة البريطانية، والتي تمنحها بريقاً خاصاً.وتتكامل الخطوط الجانبية للسيارة مع سقف النسخة الكوبية لتعزز المظهر الانسيابي والأنيق، والحال نفسه في السيارة الكوبيه وسقفها المكشوف.ثم يمتد إلى الجانب خط يبرز القوة، والذي يتكامل مع سقف الكوبيه الأنيق، أو سقف النسخة المكشوفة من القماش الذي يضيف جانب آخر من الأناقة.وفيما يتعلق بهيكل سيارة كونتيننتال، فحرصت العلامة البريطانية على دعم سيارتها بهيكل مصنوع من الألمنيوم صنع بتقنية متقدمة لإزالة القائم B الذي يفصل النوافذ الأمامية والخلفية.ومنحت هذه التقنية المتطورة مظهراً أكثر ديناميكية وأناقة للسيارة على عكس السيارات الأخرى التي تنافس في فئتها.بالإضافة إلى ما سبق، دعمت العلامة البريطانية سيارتها بمصابيح تعمل بتقنية الـ LED ماتريكس، فيما تأتي جميع الإضاءة الخارجية بتقنية LED.فضلاً عن ذلك، حصلت على زجاج أمامي يدعم خاصية عزل الصوت والحرارة، فيما يدعم الزجاج الخلفي التدفئة.كما حصلت السيارة من الخلف على أطراف بيضاوية للعادم، والتي عززت مظهرها الرياضي الذي يمزج بين الفخامة والعصرية.فضلاً عن ذلك، دعمت العلامة البريطانية سيارتها الرياضية بخيارات مختلفة للعجلات كالتالي:العجلات القياسية بمقاس 20 بوصة من 10 أضلاع في GT V8 .عجلات مقاس 21 بوصة من 5 أضلاع في GT W12.في حين تتوفر عجلات خاصة بمقاس 22 بوصة.لعل أبرز ما يميز سيارة كونتيننتال GT هو توفرها بمجموعة مميزة من الألوان؛ حيث تتوفر gt v8 بسبعة ألوان، فيما تتوفر gt w12 بـ 17 لون، إلى جانب 46 لون أخرى تتوفر لفئات أخرى من السيارة.أبعاد الطراز الكوبيهوفيما يخص أبعاد السيارة البريطانية، فجاءت مختلفة قليلاً ما بين النسخة الكشف والكوبيه، فجاءت كالتالي:الطول: 4,850 ممالعرض: 2,187 ممالارتفاع: 1,405 ممقاعدة العجلات: 2,851 مموزن سيارة gt v8 بدون حمولة: 2,165 كجموزن السيارة gt w12 بدون حمولة 2,244 كجمأبعاد الطراز الكشفالطول: 4,850 ممالعرض: 2,187 ممالارتفاع: 1,399 ممقاعدة العجلات: 2,849 مموزن سيارة gt v8 بدون حمولة: 2,335 كجموزن سيارة gt w12 بدون حمولة: 2,414 كجممقصورة سيارة بنتلي كونتيننتال 2022 في السعوديةولا تختلف مقصورة كونتيننتال في فخامتها كثيراً عن التصميم الخارجي، فحرصت العلامة البريطانية كعادتها على وضع لمسات فاخرة بشكل كبير في السيارة من الداخل.فجاءت سيارت كونتيننتال 2022 بكسوة من جلد ألكانتارا و نابا الفاخر ؛ حيث يتوفر 15 لون للمقاعد، فيما يمكنك ملاحظة تلك اللمسات الخشبية من خشب كراون والنت.وتدعم المقاعد الأمامية التعديل كهربائيا في 12 وضعية ومزودة بخاصية التدفئة، ويمكن حفظ الوضعية المفضلة بنظام الذاكرة.وتتميز عجلة القيادة بتصميم ثلاثي الأضلاع وكسوة من الجلد الطبيعي، وتجد ساعة مصنعة خصيصا مع عقارب مزينة الحافة.وفي الخلف يوجد مقعدين منفصلين بمساحة تخزين بالوسط، كما زودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه تدعم اللمس مقاس 12.3 بوصة بدقة عالية.بالإضافة إلى ذلك تأتي مع نظام ملاحة مزودة بخاصية تحويل النص إلى صوت، إضافة إلى دعم البلوتوث والواي فاي وأبل كاربلاي.كذلك زودت العلامة البريطانية الفاخرة سيارتها بنظام صوت مكون من 10 سماعات بقوة 650 واط.ويوجد صندوق تبريد للأشربة بالكونسول، فضلاً عن نظام مكيف الهواء أوتوماتيك متعدد المناطقكما يوجد زر لتشغيل المحرك ودعم التشغيل عن بعد.السلامة والأمان في سيارة بنتلي كونتيننتال 2022بطبيعة الحال، حرصت علامة بنتلي الفاخرة على تدعيم سيارتها بمجموعة مميزة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، لتتكامل مع الأداء القوي والتصميم الفاخر.وشملت أهم أنظمة السلامة والأمان في سيارة بنتلي كونتيننتال 2022 في السعودية التالي:وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب – وسائد هوائية جانبية أمامية – وسائد هوائية ستائرية (في نسخة الكوبيه)مكابح مانعة للإنغلاقتوزيع قوى الفرامل إلكترونياًالتحكم في عزم السحبالتحكم الديناميكي في السيارةاستشعار مسبق مع الكبحمراقبة ضغط الهواء في الإطاراتتحذير الخروج الآمنمراقبة المنطقة العمياءكاميرا الرؤية الخلفيةكاميرات رؤية شاملة 360 درجةنظام مانع التصادم الأمامي والخلفيمساعد الركننظام مانع السرقة مع التحذيرنظام تثبيت السرعةنظام تثبيت سرعة متيكيف متوفرفئات بنتلي كونتيننتال 2022 في السعوديةوتتوفر بنتلي في السوق السعودي من خلال 4 فئات بتجهيزات مختلفة، وهي كالتالي:CONTINENTAL GT SPEEDNEW CONTINENTAL GT V8CONTINENTAL GT CONVERTIBLE W12CONTINENTAL GT W12اسعار سيارات بنتلي كونتيننتال 2022 في السعوديةوالآن نصل إلى اسعار سيارات بنتلي كونتيننتال 2022 في السعودية، حيث تختلف اسعار بنتلي كونتيننتال جي تي، عن فئة الكشف، ونقدم لكم الأسعار وفقاً لآخر تحديث كالتالي:اسعار بنتلي كونتيننتال جي تيتتوفر سيار بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2022 داخل السوق السعودي في 3 فئات مختلفة الأسعار، وهي كالآتي:الفئة الأولى: فئة 8 سلندر بسعر يصل إلى 1,450,000 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.الفئة الثانية: فئة S بسعر يصل إلى 1,630,000 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.الفئة الثالثة: فئة سبيد بسعر يصل إلى 1,700,000 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.اسعار بنتلي كونتيننتال جي تي الكشفتتوفر سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي الكشف موديل 2022 داخل السوق السعودي في 3 فئات مختلفة الأسعار، وهي كالآتي:الفئة الأولى: فئة 8 سلندر بسعر يصل إلى 1,450,000 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.الفئة الثانية: فئة S بسعر يصل إلى 1,630,000 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.الفئة الثالثة: فئة سبيد بسعر يصل إلى 1,700,000 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.