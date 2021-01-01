

نظام التحكم في الجر TCS نظام التحكم في الجر TCS

المربع نت – يوجد أمرين يحرص مُصنعي السيارات عليهم دائماً:

الأمر الأول: قدرة المحرك التي تتمثل في عزم الدوران والسرعة هي نتيجة تحول الطاقة الكيميائية من الوقود إلى طاقة حركية، أي أنك تدفع المال في هذه الطاقة لذا يجب أن تحافظ عليها وتستفيد منها أقصى استفادة.

الأمر الثاني: خاصة بسلامة السيارة وسلامة الركاب، حيث يعد هذا العامل الأهم في المنظومة منذ بداية تصميم السيارة.

نِتاج هذين الأمرين يمكننا رؤية الكثير من الأنظمة الحديثة مثل نظام التحكم في الجر TCS.



تعرف على نظام التحكم في الجر TCS:

نظام التحكم في الجر أو ما يعرف بنظام التراكشن “TCS | Traction control system” يعمل هذا النظام بنفس أجزاء منظومة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ولكن طريقة العمل مختلفة أو تكاد تكون منعكسة، حيث يعمل نظام الـ TCS على تفادي حدوث انزلاق للعجلات أثناء الحركة، كما يقوم النظام بمساعدة عجلات السيارة علي توفير تماسك جيد بينها وبين الطريق خاصة في الطرق منخفضة الاحتكاك والتماسك مثل الطرق الجليدية والرملية وحالات الأمطار الغزيرة. كما يُعرف هذا النظام بأسماء مختلفة في بعض الشركات مثل “نظام ضبط مانع للانغلاق ASR | Anti-Slip Regulation System”.



طريقة عمل نظام التحكم في الجر TCS:

عندما تتحرك السيارة على أرض زلقة منخفضة الاحتكاك، حيث يكون التماسك بين عجلات السيارة والطريق ضعيف، وفي حالة كنت تضغط علي بدّال الوقود بقوة.

يتم تشغيل نظام التحكم في الجر، حيث يتحكم النظام بأمرين وهما: (الفرامل، عزم المحرك).

طريقة عمل نظام التحكم في الجر تعتبر عكس طريقة عمل نظام الـ ABS. حيث إنه عندما تتحرك السيارة بسرعة معينة، ولكن يتم قراءة سرعات مختلفة بواسطة حساسات السرعة المثبتة علي كل عجلة، وبالتالي تتعرف وحدة التحكم الإلكترونية بأنه يوجد انزلاق لأن العجلات تتحرك بسرعات مختلفة، لذا تعمل علي فرملة جزئية للعجلات التي تتحرك بسرعة عالية حتى تتمكن من الخروج من حالة الغرز أو الانزلاق، كما يقوم النظام بخفض عزم المحرك وتوفير عزم الدوران المطلوب فقط للخروج من حالة الانزلاق، وبعد الخروج منها تَمنع وحدة التحكم الإلكترونية الفرامل وتعود السيارة إلى الحركة الطبيعية.

تعرف على نظام التحكم في الجر TCS وطريقة عمله 3

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يتم تفعيل النظام عن طريق زر موجود في لوحة التحكم/ القيادة، كما يوجد لمبة خاصة بالنظام وحالته إذا كان مُشغل أو مُقفل على لوحة العدادات، وعند حدوث مشكلة بالنظام ستضاء لمبة الـ ABS، لذا يجب عليك فحص السيارة بجهاز كشف الأعطال.