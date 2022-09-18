سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022



سعر الذهب سعر الذهب

استهل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 في مصر تعاملات اليوم على التراجع الذي سجله قرب نهاية يوم الإثنين.



وتباينت أسعار الذهب يوم الإثنين 17 سبتمبر في مصر، بين الارتفاع في منتصف التعاملات والتراجع قرب نهاية تعاملات نفس اليوم.



حركة أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب يوم الإثنين في مصر، 2.25 جنيه الذهب عيار 24، مقابل ارتفاعه 4.5 جنيه في منتصف نفس اليوم.

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وتراجعت أسعار الذهب عيار 18، يوم الإثنين 1.75 جنيه، مقابل ارتفاعه 3.5 جنيه لنفس العيار في منتصف تعاملات نفس اليوم.وانخفضت أسعار الذهب عيار 21 يوم الإثنين 2 جنيه مقابل ارتفاعها 4 جنيهات في منتصف تعاملات نفس اليوم.أسعار الذهب الآن فى مصر (شراء)أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 1277.75 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1118 جنيهًا .أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 958.25 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 745.25 جنيه.أسعار الذهب الآن في مصر (بيع)بلغت سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1274.25 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1115 جنيهًا .أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 955.75 جنيه.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 743.25 جنيها.أسعار الجنيه الذهب الآن في مصرسجلت أسعار الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، 8944 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين في الدول العربية، في التعاملات الصباحية.أسعار الذهب اليوم في الكويتأسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 16.59 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15.20 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.51 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.44 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.68 دينار.أسعار الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 201.47 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 22 حوالي 184.68 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 176.28 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 151.10 ريال.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 117.52 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتأسعار جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 197.17 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 22 إلى 180.74 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 172.52 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 18 حوالي 147.88 درهم.أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 115.01 درهم.