أسعار العملات فى مصر اليوم 20-9-2022



أسعار العملات أسعار العملات

بلغت أسعار العملات اليوم في مستهل تعاملات الثلاثاء البنكية الصباحية 20-9-2022 مستوى مستقر إلى حدٍ ما، مدفوعة بترقّب اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، وفقًا لآخر تقرير صادر بالبنك عن متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية وذلك بعد موجة تباين طالت تعاملات الإثنين بين الصعود والهبوط، ويرصد موقع جريدة المال عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي»، في التقرير التالي وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك.



أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.27 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم: 5.15 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم: 19.37 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.03 جنيه للشراء، و 22.14 جنيه للبيع وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.61 جنيه للشراء، و 63.01 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم: 19.34 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةالبنك العربي الإفريقي: 19.37 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول: 19.38 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 19.37 جنيه للشراء، 19.43 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 19.37 جنيه للشراء، 19.43 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصريةبنك كريدي أجريكول: 5.12 جنيه للشراء، و 5.18 جنيه للبيع.البنك العربي الإفريقي: 5.03 جنيه للشراء، 5.19 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.14 جنيه للشراء، 5.17 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 5.14 جنيه للشراء، 5.17 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصريةالبنك العربي الإفريقي: 5.20 جنيه للشراء، 5.29 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك كريدي أجريكول: 5.26 جنيه للشراء، 5.29 جنيه للبيع.بنك مصر: 5.27 جنيه للشراء، و 5.29 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.27 جنيه للشراء، 5.29 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 19.30 جنيه للشراء، 19.48 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول: 19.33 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.البنك العربي الإفريقي: 19.32 جنيه للشراء، 19.50 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.البنك الأهلي المصري: 19.30 جنيه للشراء، 19.48 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصريةالبنك العربي الإفريقي: 22.08 جنيه للشراء، 22.25 جنيه للبيعبنك كريدي أجريكول: 22.06 جنيه للشراء، 22.25 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 21.98 جنيه للشراء، 22.30 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 21.98 جنيه للشراء، 22.30 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصريةبنك كريدي أجريكول: 60 جنيه للشراء، 64.71 جنيه للبيع.البنك العربي الإفريقي: 59.97 جنيه للشراء، 65.90 جنيه للبيعبنك مصر: 60.54 جنيه للشراء، 62.95 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 60.52 جنيه للشراء، 62.95 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.