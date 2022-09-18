مصلحة الضرائب: 4 أيام مهلة الممولين لإرسال الفاتورة الإلكترونية

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › مصلحة الضرائب: 4 أيام مهلة الممولين لإرسال الفاتورة الإلكترونية

صورة الخبر: مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارا من 1 سبتمبر الحالي تم تخفيض مهلة الـ 5 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة، لتصبح المهلة أربعة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية.

يأتي ذلك طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب "إنه بدءً من 1 أكتوبر القادم ستصبح المهلة الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير على المنظومة لتصبح المهلة 3 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وأنه سيتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظياً ( خلال نفس يوم الإصدار) إعتبارا من أول يناير 2023.

وأضاف أن وزارة المالية و مصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة ب الفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية: 1- مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر.
2- قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان.
3- مأمورية الشركات المساهمة.
4- مأمورية الاستثمار.
5- المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم.
6- لزيارات الميدانية.
7- مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.
8- البريد الإلكتروني
einvoice_support@efinance.com.eg

ولفت مختار توفيق إلى أن مصلحة الضرائب توفر أيضا كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال الدخول على الرابط الالكترونى:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

المصدر: بوابة دار المعارف

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصلحة الضرائب: 4 أيام مهلة الممولين لإرسال الفاتورة الإلكترونية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87110

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager