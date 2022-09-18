مصلحة الضرائب: 4 أيام مهلة الممولين لإرسال الفاتورة الإلكترونية

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارا من 1 سبتمبر الحالي تم تخفيض مهلة الـ 5 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة، لتصبح المهلة أربعة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية.
يأتي ذلك طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية.
وقال رئيس مصلحة الضرائب "إنه بدءً من 1 أكتوبر القادم ستصبح المهلة الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير على المنظومة لتصبح المهلة 3 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وأنه سيتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظياً ( خلال نفس يوم الإصدار) إعتبارا من أول يناير 2023.
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