وزير قطاع الأعمال العام: توريد شحنات أكثر لماكينات القطن والغزل والنسيج خلال الفترة المقبلة



وزير قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال العام

تابع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، خلال زيارة أجراها إلى مقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.



وتابع خلال اجتماعه مع ممثلي المكتب الاستشاري الدولي “وارنر” المشرف على مشروع التطوير والمكاتب الاستشارية الهندسية، بحضور الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، تطور الأعمال في إطار الجدول الزمني المحدد لتنفيذ مشروع التطوير.



وخلال الاجتماع، استعرض الوزير، آخر المستجدات بالنسبة للمشروع في مختلف محاوره سواء في الأعمال الإنشائية التي تشمل نحو 65 موقعًا تتنوع بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وغيرها، بالإضافة إلى التطورات فيما يخص موقف توريد الماكينات الحديثة والتي وصلت أولى شحناتها في أغسطس الماضي وتتوالى الشحنات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المعدات والآلات الحديثة.

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كما زار وزير قطاع الأعمال العام، مقر شركة ECH ( Egyptian Cotton Hub) التابعة للشركة القابضة والتي تقوم بأعمال تسويق منتجات الشركات التابعة، حيث استعرض سيادته نماذج من المنتجات الجديدة وأساليب التعبئة والعرض، خاصة في قطاع المفروشات والمنسوجات المنزلية.