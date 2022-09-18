الزراعة تكرم الأعلى إنتاجية لمحصول القمح

يقوم غداً الثلاثاء السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكريم المزارعين الأعلى إنتاجية فى الحقول الإرشادية فى بعض محافظات الجمهورية موسم 2021/2022 وذلك بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة وبمشاركة عدد من خبراء مركز البحوث الزراعية وأعضاء الحملة القومية لمحصول القمح.
واشارت وزارة الزراعة إلى أنه سيتم تكريم مزارعي القمح الأعلى إنتاجية في اجتماع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح الذين حققوا اعلى إنتاجية من القمح في الموسم الماضي سواء في محافظات الوجه البحري او القبلي والتي وصلت الى 30 أردب للفدان وهم أحمد عبد الحافظ محمود عفيفى مركز كفر صقر محافظة الشرقية الصنف المنزرعة سدس (14) حقق إنتاجية 29.00 اردب قمح للفدان و أحمد شحاته محمود عبد المجيد بكار مركز حوش عيسى البحيرة مصر (3) حقق إنتاجية 27.00 اردب قمح للفدان .
كما سيتم تكريم راضى شفيق محمود الشناوى الدقهلية مركز شربين الصنف المنزرع مصر (3)حقق إنتاجية 25.00 اردب قمح للفدان وصبحى إبراهيم غنيمى بسيونى المنوفية مركز قويسنا الصنف المنزرع مصر (3) حقق إنتاجية 30.00 اردب للفدان ومحمد عبد الله إبراهيم النوبارية غرب النوبارية الصنف المنزرع سدس (14) حقق إنتاجية 25.00 اردب للفدان وأحمد محمد أبو صبرة مركز طنطا محافظة الغربية الصنف المنزرع مصر (3) حقق انتاجية 26.00 اردب للفدان وعبد ربه فتحى مرعى حسين الوادى الجديد مركز باريس الصنف المنزرع جيزة (171) حقق إنتاجية25.00 اردب قمح للفدان .
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