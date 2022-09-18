الزراعة تكرم الأعلى إنتاجية لمحصول القمح



السيد القصير وزير الزراعة السيد القصير وزير الزراعة

يقوم غداً الثلاثاء السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكريم المزارعين الأعلى إنتاجية فى الحقول الإرشادية فى بعض محافظات الجمهورية موسم 2021/2022 وذلك بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة وبمشاركة عدد من خبراء مركز البحوث الزراعية وأعضاء الحملة القومية لمحصول القمح.



واشارت وزارة الزراعة إلى أنه سيتم تكريم مزارعي القمح الأعلى إنتاجية في اجتماع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح الذين حققوا اعلى إنتاجية من القمح في الموسم الماضي سواء في محافظات الوجه البحري او القبلي والتي وصلت الى 30 أردب للفدان وهم أحمد عبد الحافظ محمود عفيفى مركز كفر صقر محافظة الشرقية الصنف المنزرعة سدس (14) حقق إنتاجية 29.00 اردب قمح للفدان و أحمد شحاته محمود عبد المجيد بكار مركز حوش عيسى البحيرة مصر (3) حقق إنتاجية 27.00 اردب قمح للفدان .



كما سيتم تكريم راضى شفيق محمود الشناوى الدقهلية مركز شربين الصنف المنزرع مصر (3)حقق إنتاجية 25.00 اردب قمح للفدان وصبحى إبراهيم غنيمى بسيونى المنوفية مركز قويسنا الصنف المنزرع مصر (3) حقق إنتاجية 30.00 اردب للفدان ومحمد عبد الله إبراهيم النوبارية غرب النوبارية الصنف المنزرع سدس (14) حقق إنتاجية 25.00 اردب للفدان وأحمد محمد أبو صبرة مركز طنطا محافظة الغربية الصنف المنزرع مصر (3) حقق انتاجية 26.00 اردب للفدان وعبد ربه فتحى مرعى حسين الوادى الجديد مركز باريس الصنف المنزرع جيزة (171) حقق إنتاجية25.00 اردب قمح للفدان .

قد يعجبك أيضا...

وكذلك تكريم أحمد صبحى عبد النعيم محمد مركز ملوى محافظة المنيا الصنف المنزرع بنى سويف (5) حقق إنتاجية 30.00 اردب قمح وماهر صموئيل روفائيل مقار محافظة أسيوط مركز ديروط الصنف المنزرع مصر (3) حقق إنتاجية 30.00 اردب قمح للفدان وأحمد السيد محمد ضيف الله سوهاج مركز ساقلته الصنف المنزرع بنى سويف (5) وحقق إنتاجية 30.00 اردب قمح للفدانوأوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء كان قد وافق على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023 وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده حيث تقوم اكاديمية البحث العلمي وبرنامج التنمية الزراعية (ADP) بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية في النهوض بالحملات القومية للنهوض بمحاصيل الحبوب الرئيسية التي تهدف الى زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج من خلال نشر زراعة الأصناف عالية الإنتاجية وتعريف المزارعين بحزمة التوصيات الفنية المناسبة التي تمكن تلك التراكيب الوراثية من إعطاء اقصى إنتاجية لها ويتحقق ذلك من خلال التخطيط والاشراف والتمويل المناسب لنقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة اولاً بأول لزيادة عائد الفدان وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح.جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر صرف حافز استثنائي بمقدار 65جنيه لسعر اردب القمح وبذلك يكون إجمالي سعر توريد اردب القمح لموسم 2021 /2022 بـ 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط و 875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط و 885 جنيه للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح للموسم الحالى 3.6 مليون فدان و من المتوقع أن تعطي إنتاجية الفدان حوالى 2.7 طن بانتاجية إجمالية ما يقارب من حوالي 10مليون طن قمح محلى.