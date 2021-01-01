تعرف لماذا لا يجب عصر الليمون على الطعام الساخن



الليمون الليمون

هل يمكنك تخيل استخدام الليمون في الطبخ اليومي دون عصره؟ سواء كان الأمر يتعلق بصنع المشروبات الغريبة أو صنع محلي أو سلطات لذيذة ، فمن المستحيل التفكير في الطهي دون استخدام الليمون.



ولكن ماذا لو أخبرتك أن عصر الليمون على الطعام الساخن يمكن أن يكون له آثار ضارة على الصحة والغذاء.



يعد تقطيع الليمون وعصره من أبسط طرق إستخدامه في الأطعمة أو المشروبات، وأطلق عليها بساطة الاستخدام أو الحيلة لإضافة الكمية المناسبة بالضبط من عصير الليمون إلى المطبخ.

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ويعتبر تقطيع الليمون والعصر أسهل طريقة لإدراجها في الطعام أو المشروبات.ولكن ستندهش عندما تعرف أن خبراء الطهي وكذلك خبراء الصحة يعتقدون أن تأثير إضافة عصير الليمون إلى الأطعمة أو المشروبات الساخنة ليس كبيرًا. قد يبدو هذا غريبًا ، ولكن هذا هو سبب وجوب الامتناع عن إضافة عصير الليمون إلى الطعام الساخن، وذلك حسب ما ذكره موقع «timesofindia».لا يكتمل الطهي بدون نكهات ، وفي كثير من الأحيان نضيف عصير الليمون أثناء طهي طبق فقط لإضافة نكهة من النكهات، ولا شك أن إضافة الليمون تضيف لمسة من النكهات ، ولكن ستندهش عندما تعرف أن إضافة فيتامين سي إلى تبخير الطعام الساخن يقلل من الحاصل الغذائي لفيتامين سي، ويحدث هذا لأن فيتامين سي حساس للغاية للحرارة ، لذلك كل ما عليك هو إنهاء إضافة بعض النكهات الفارغة إلى وجباتك أو الحساء أو المشروبات الساخنة.السبب في أن التعرض للحرارة يخفف من المغذيات في فيتامين سي يحدث بسبب وجود حمض الأسكوربيك في فيتامين سي ، والذي يستجيب لدرجة الحرارة والضوء، ويتحلل بسرعة عند تعرضه لدرجات حرارة عالية ويقلل من فعاليته.