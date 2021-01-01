أشكال مذهلة لشاشة قفل آيفون تحتاج إلى تجربتها



آيفون آيفون

يحتوي جهاز آيفون الخاص بك، على شاشة قفل قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، حيث يوفر أخر تحديث لنظام iOS تغير شاشة القفل تمامًا، حيث يمكن الاستفادة من هذا الأمر من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات.





كيفية تغيير شكل قفل الشاشة:

- تأكد أولاً من أنك تقوم بتشغيل iOS 16 الجديد.



- انتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج للتحقق.



-ثم يمكنك الضغط مع الاستمرار على قفل الشاشة أو الانتقال إلى الإعدادات ثم خلفية الشاشة لبدء التخصيص.





وفي ما يلي ثلاثة طرق مختلفة لشاشة Apple Lock تحتاج إلى معرفتها وفقا لموقع ذا صن:

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- إنشاء عدة شاشات قفلعندما تنشئ شاشة قفل ثانية فإن الأولى لا تختفي، حيث لا يزال متاحًا لك للعودة إليه، وما عليك سوى الضغط باستمرار على شاشة القفل ثم التمرير إلى اليسار أو اليمين لاختيار الشاشة التي تريدها، كما يمكنك حفظ العديد من شاشات القفل لتناسب حالتك المزاجية أو ما تفعله.- ربط شاشة القفل بوضع Foucsيمكنك أيضًا تعيين وضع Foucs على شاشة قفل محددة، فقط انتقل إلى إعدادات التركيز الخاصة بك واضبط قفل الشاشة لوضع Foucs، فعلى سبيل المثال عند تنشيط Sleep Focus for bed ، قد ترغب في شاشة قفل أغمق.ويمكنك تعيينه ليكون أزرق كحلي أو نوعًا من مشهد مليء بالنجوم، وقد يكون من المفيد أيضًا إنشاء شاشة قفل احترافية عندما تكون في العمل - بما في ذلك استخدام أدوات مختلفة.- تحرير الخطوط الخاصة بكربما تكون قد عملت بالفعل على إضافة عناصر واجهة مستخدم إلى شاشة القفل، ولكن يمكنك أيضًا تخصيصه بشكل أكبر عن طريق تحرير خط ولون التاريخ والوقت، ومن الممكن الاختيار من بين مجموعة من الخطوط والألوان المختلفة لإبراز شاشة القفل الخاصة بك.ويمكنك الحصول على خيارات مختلفة عبر شاشات قفل متعددة ، حتى لا تشعر بالملل أبدًا.