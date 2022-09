قد تكشف هذه الأشياء عنها كاميرا آيفون عبر Visual Look Up

كاميرا آيفون كاميرا آيفون

أضافت آبل ميزة جديدة تسمى Visual Look Up العام الماضي في iOS 15، تسمح الميزة بالتعرف على الأشياء والأماكن والحيوانات وحتى النباتات في الصور التي تم التقاطها بواسطة المستخدم.



وتمت ترقية الميزة بشكل كبير في iOS 16 لتحديد مجموعة أكبر بكثير من الكائنات والمخلوقات.



تشرح Apple قائلة: "يضيف البحث المرئي إمكانية التعرف على الطيور والحشرات والعناكب والتماثيل في صورك" حسبما نقل موقع ذا صن.



تستخدم الميزة التعلم الآلي لتزويدك بمعلومات حول ما تبحث عنه.



ولكن للحصول على أحدث إصدار، ستحتاج إلى الترقية إلى iOS 16.



للقيام بذلك انتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج.



لاستخدام البحث المرئي ستحتاج أولاً إلى التقاط صورة لشيء يمكن التعرف عليه.



إذا كنت ترغب في اختباره، فحاول الحصول على صورة لعنكبوت من الإنترنت - أو التقط صورة في منزلك أو حديقتك إذا كنت تفضل ذلك.



ثم افتح الصورة في تطبيق الصور الخاص بك وانظر إلى الأسفل.



إذا نجحت يجب أن تحتوي أيقونة "i" الصغيرة على نجمتين صغيرتين في الزاوية العلوية اليسرى.



هذا يعني أن البحث المرئي متاح للصورة.



اسحب لأعلى على الصورة أو اضغط على الأيقونة للمشاركة في البحث المرئي.



انقر فوق الرمز الموجود أعلى نافذة معلومات الصورة لقراءة المزيد عن الموضوع.



إذا كنت قد قطعت عنكبوتًا يجب أن ترى قراءة لهذا النوع.



عادةً ما يحيلك هذا إلى صفحة Wikipedia لمعرفة ما إذا كان لديك عنكبوت منزلي عادي - أو شيء أكثر غرابة، وربما حتى خطيرًا.



بالطبع لا يجب أن تعتمد كليًا على البحث المرئي.



بعد كل شيء إنه مجرد تخمين متعلم - لذلك هناك فرصة لأن Visual Look Up قد يخطئ.



تكون فرصك دائمًا أفضل إذا كانت الصورة كبيرة وواضحة ومشرقة.



لكن تذكر أن البحث المرئي يعمل على أكثر بكثير من العناكب.



يمكنك استخدامه للتعرف على الأشخاص والأماكن والحيوانات والزهور والنباتات الأخرى والطيور والحشرات والعناكب والتماثيل.



لذا ابحث في بعض صورك المفضلة وشاهد ما إذا كان البحث المرئي متاحًا.