تعرفي على محتويات اللانش بوكس الصحي لأطفالك .. استعدادًا للمدارس



اللانش بوكس اللانش بوكس



بدأ العد التنازلي للاستعداد للمدارس، واللانش بوكس من الأدوات الأساسية في يوم كل طفل في المدرسة، ومع الفيروسات والامراض المحيطة بنا هذه الأيام، أصبحت تحرص كل أم على أن يحتوي "اللانش بوكس"، على أطعمة مغذية وصحية ومفيدة لأطفالها الصغار، حتى يمكنهم الحفاظ على صحتهم، ومدهم بالطاقة خلال اليوم الدراسي.







المكونات الصحية للانش بوكس



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ويقدم معتز القيعي أخصائي التغذية واللياقة البدنية، في السطور التالية، أهم المواد الغذائية التي يجب توافرها في الأطعمة التي تضعها كل أم في "اللانش بوكس" لأطفالها، ومن خلال أكلات يفضلها الأطفال الصغار.البروتين أهم مكون في اللانش بوكسلأن البروتينات هي التي تدعم نمو الطفل، سواء نمو العضلات أو العظام.من خلال البيض سواء مسلوق أو أومليت بزيت قليل، أو اومليت في الفرن بالخضروات، وهو ما يزيد من قيمة البيض الغذائية، ويتيح للأطفال تناول الخضروات بشكل غير صريح.كذلك يمكن وضع التونة، أو صدور الرومي المدخن على أن تكون كاملة ونسيج اللحم ظاهرا، وليست مفرومة، فمحتوى الصوديوم يكون أقل فيها.ويمكن أيضا وضع الشوفان أو الزبادي أو اللبن، مع إضافة فواكه ومكسرات مثل الجوز واللوز والفول السوداني، لزيادة قيمة غذائية من الدهون الصحية وأوميجا 3.النشويات في اللانش بوكس لطاقة طفلكلأنها تمده بالطاقة والنشاط، وتساعد على شعوره بالشبع، كما أنها تعزز المناعة.يمكن من خلال البطاطس المشويه في الفرن مع زيت زيتون وتوابل او اعشاب، أو بطاطس مهروسة.-كذلك يمكن توفير النشويات من خلال وضع شريحة من الخبز البلدي او توست بني او خبز لبناني اسمر في اللانش بوكس.-كذلك يمكن وضع قطعة من كيك الأرز الذي بدأ ينتشر بيعه، مع إضافة جبنة سواء قريش او فيتا او قريش كريمي، أو زبده فول سوداني.الخضروات والفواكه لتعزيز المناعةلأنها مصدر الفيتامينات والمعادن، التي تعزز عمل الجهاز المناعي، وتحميهم من العدوى.نختار الخضار الذي يمكنها أن يحتفظ بحالته لطول فترة ممكنة، دون أن يفسد في اللانش بوكس، ولنبتعد عن الطماطم، ويمكن وضع بروكلي او خيار او خس.-ومن الفواكه يمكننا وضع تفاح كاملأو شرائح، وفي حال تقطيعه يمكن عصر عليه ليمون؛ ليمنع الاكسدة، وكذلك يمكن وضع كمثرى او جوافه او رمان مفرط او موز او برتقال.إطلاق حملة للتوعية بأهمية غسيل الأيدي والحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثةالسكريات الصحية سر نشاط أطفالكيحتاج الاطفال سكريات في الصباح؛ لأنه غذاء المخ ويساعد على زياده التركيز والفهم، فضروري توفير عنصر السكر، على أن يكون طبيعي، وليس من خلال السكر الأبيض، مع الابتعاد عن العصائر الجاهز أو اللبن المنكه او الحلويات المصنعة.ويمكن توفيره من خلال التمر، سواء في نفس هيئته او في شكل كرات التمر بالشوفان وزبدة الفول السوداني.-الموز أيضا من الفواكه التي تحتزي على نسبة عالية من السكر، مثل العنب والتين.- كما يمكن تحضير بسكويت الشوفان، أو كيكة الشوفان، أو بان كيك الموز والشوفان.لا تنسي الدهون الصحية في اللانش بوكسلأنها تدعم عمل الدماغ، وتساعد على المزيد من التركيز، وتعزز عمل المناعة الداخلية.يمكن توفير الدهون الصحية، في شكل ملعقه زيت زيتون تضاف للجبنة او للبيض أو بإضافة 50 جرام من المكسرات.