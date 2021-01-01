اكتشاف تابوتا لأحد "كبار رجال الدولة" في عهد رمسيس الثاني

كشفت مصر عن تابوت أثري من الغرانيت الوردي يعود لأحد "كبار رجال الدولة" في عهد الملك الفرعوني رمسيس الثاني أثناء حفريات لبعثة أثرية مصرية في منطقة سقارة غرب القاهرة، بحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، الاثنين.
وأفاد البيان أن البعثة الأثرية المصرية التابعة لكلية الآثار بجامعة القاهرة "نجحت في الكشف عن تابوت من حجر الغرانيت الوردي للمدعو بتاح - إم - ويا، أحد كبار رجال الدولة في عهد الملك رمسيس الثاني".
وأكد مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، بحسب البيان، أن أهمية هذا الكشف ترجع إلى "المناصب الهامة التي كان يشغلها صاحب التابوت، منها الكاتب الملكي، وكبير المشرفين على المواشي ورئيس الخزانة في معبد الملك رمسيس".
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