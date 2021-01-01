تعرف على الموعد النهائي .. نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022



نتيجة تقليل الاغتراب نتيجة تقليل الاغتراب



يتصدّر موعد نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022 محرك البحث جوجل تزامنا مع فتح باب تقليل الاغتراب، حيث يرغب الطلاب في معرفة كل ما يتعلق بمرحلة تقليل الاغتراب.



كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022، موضحة أنه متاح الآن تدوين رغبات تقليل الاغتراب، للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022 والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد، والطلاب الناجحين في الدور الثاني.



ومن المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب خلال 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات، حيث تبدأ الوزارة في فرز جميع الرغبات المتقدمة للكليات.

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