تعرف علي .. أعراض تضخم البروستاتا



تضخم البروستاتا تضخم البروستاتا



تضخم البروستاتا أشهر الأمراض التي تصيب البروستاتا وتظهر لدى كبار السن من الرجال.







أعراض تضخم غدة البروستاتا

وكشفت هيئة الرعاية الصحية عن أهم أعراض تضخم غدة البروستاتا وتشمل:

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1- انسداد تدفق البول خارج المثانة.2- الحاجة المتكررة والملحة للتبول.3- الصعوبة عند البدء في التبول.4- التبول البطيء لمدة طويلة.5- زيادة التبول المتكرر أثناء الليل.6-حدوث تقطع في تيار التبول.7- شعور المريض بعدم القدرة علي تفريغ المثانة.8- التهابات الجهاز البولي.9- عدم القدرة على التبول.علاج تضخم غدة البروستاتاأوضحت هيئة الرعاية الصحية أن علاج تضخم غدة البروستاتا يحتاج إلى استئصال البروستاتا بأكملها أو جزء منها سواء عن طريق مناظير المسالك أو جراحيًّا.والبروستاتا هي غدة عضلية توجد حول عنق المثانة عند الرجال مهمتها إفراز سوائل تكون جزءًا كبيرًا من السائل المنوي.ويصاب الرجال بتضخم البروستاتا مع التقدم فى العمر وليس شرطًا حدوث سرطان البروستاتا.وعن طرق تشخيص تضخم البروستاتا الحميد تتم من خلال:1-إجراء تحليل البول لاستبعاد وجود التهابات البول.2-تحليل ديناميكية التبول.3- أشعة سونار.4-إجراء منظار مثانة لتأكيد التشخيص