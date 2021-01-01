فيديو .. لضبط الساعة البيولوجية لطفلك قبل الدراسة

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الساعة البيولوجية لطفلك


أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد لذا تحرص الأمهات على ضبط مواعيد نوم الأبناء من وقتنا الحالى لاقتراب موعد الدراسة.

وتقول الدكتورة رضوى سعيد استشارى الصحة النفسية بقصر العينى، إن النوم الكافي في فترة الدراسة يساعد المخ على تخزين المعلومات ما يساعد الصغار فى تحصيل المعلومات والتفوق الدراسي.

وأضافت “رضوى”، فى لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “القناة الأولى”، أن تعويد الطفل على الإلتزام بالمواعيد منذ الصغر يسهل تنظيم مواعيد النوم، حيث يجب أن يلتزم الطفل بالمواعيد المحددة للطعام والنوم والمذاكرة واللعب وهكذا.

وأوضحت، أن الطفل يحتاج النوم أكثر من 8 ساعات لذا يفضل النوم مبكرا للاستيقاظ في كامل نشاطه الذهنى والبدني، وأن هناك بعض النصائح التى تساعد الأمهات في ضبط الساعة البيولوجية، منها:

-عدم تقديم المشروبات للطفل بدءا من الساعة 7 مساء حتى لا يقوم الحمام أثناء النوم.

-عدم تقديم وجبات دسمة قبل النوم.

-تقديم مشروب دافيء قبل النوم مثل اللبن.
-خفض الأضواء بالمنزل.

-أبعاد الهواتف والتلفاز عن مكان نوم الطفل.

-يجب إيقاظ الطفل ساعة قبل ميعاده المعتاد تدريجيا يوميا لضبط مواعيد نومه لأن ذلك لن يحدث من يوم وليلة.

المصدر: القناة الأولى

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