فيديو .. لضبط الساعة البيولوجية لطفلك قبل الدراسة

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد لذا تحرص الأمهات على ضبط مواعيد نوم الأبناء من وقتنا الحالى لاقتراب موعد الدراسة.
وتقول الدكتورة رضوى سعيد استشارى الصحة النفسية بقصر العينى، إن النوم الكافي في فترة الدراسة يساعد المخ على تخزين المعلومات ما يساعد الصغار فى تحصيل المعلومات والتفوق الدراسي.
وأضافت “رضوى”، فى لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “القناة الأولى”، أن تعويد الطفل على الإلتزام بالمواعيد منذ الصغر يسهل تنظيم مواعيد النوم، حيث يجب أن يلتزم الطفل بالمواعيد المحددة للطعام والنوم والمذاكرة واللعب وهكذا.
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