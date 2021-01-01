غرق يخت بشاطئ الغرام في مرسى مطروح



يخت بشاطئ الغرام يخت بشاطئ الغرام



شهد شاطئ الغرام بمدينة مرسى مطروح، اليوم الإثنين، ميل مركب يخت من الجهة الخلفية أثناء عودته من رحلة بحرية، دون وقوع أي إصابات بين ركاب اليخت.



وقال يوسف تماوي، صاحب اليخت، إنه أثناء عودة اليخت من رحلة بحرية بشواطئ مرسى مطروح الساحرة، وعلى ضفة شاطئ الغرام في نهاية الرحلة وأثناء استعداد رواد اليخت للنزول تجمعوا في أحد الجوانب ما أدى إلى ميل اليخت على أحد جانبيه.



وأضاف تماوي، في حديث خاص لـ"فيتو"، أنه على الفور تم نقل المواطنين إلى خارج الشاطئ، وبمساعدة شباب الشاطئ واليخوت تم رفع مياه البحر من اليخت بعد ميله على أحد جانبيه.

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وأوضح، أنه لم يحدث أي إصابات بين المواطنين إثر الواقعة، مشيرًا إلى أنه تم نقل اليخت إلى مرسى اليخوت للصيانة وتنظيف الماكينة من مياه البحر بعد وصولها له.وشهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح، اليوم الإثنين، إقبالًا كبيرًا من زوار المدينة، تزامنًا مع الأيام الأخيرة من موسم الصيف.وجاءت أبرز الشواطئ التي شهدت إقبال المواطنين كالتالي: “الغرام - الأبيض - الليدو - الرميلة - عجيبة - النخيل - روميل - مينا الحشيش - علم الروم - البسنت - مطروح العام - بحيرة كليوباترا”، والتي يتوافر فيها كافة الخدمات، خاصة مع وجود مقومات سياحية هائلة، وطبيعة ساحرة ومياه كريستالية " فهي مزيج من درجات ألوان الأزرق والأخضر والتركواز التي ليس لها مثيل على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح تواجد مسؤولي مجلس المدينة بالشواطئ لحل المشكلات وشكاوى المصطافين، وتمركز فرق الإنقاذ، التي تتابع الحالة العامة للبحر، وتتعامل مع حالات الغرق بداية من الإنقاذ وإجراء الإسعافات الأولية، قبل وصول رجال وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى رفع تقارير يومية عن حالات الإنقاذ بالتوقيتات والتاريخ باسم الشاطئ والمنقذ، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.