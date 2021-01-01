نصائح للحفاظ على صحة رئتيك



صحة رئتيك صحة رئتيك



يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في الرئة، حيث يصابون ببعض المشاكل الصحية في الجهاز التنفسي، حيث إن عدم عمل الرئتين بشكل صحيح، يؤدي إلى العديد من الحالات الصحية السلبية الأخرى.



وفقا لما ذكره موقع تايمز ناو نيوز، إذا كانت رئتاك غير صحية، فلن تتمكن من امتصاص الأكسجين وضخه إلى أعضاء أخرى من الجسم، لذلك من المهم أن تكون رئتيك بصحة جيدة، وفيما يلي بعض النصائح للحفاظ على صحة رئتيك:



تجنب التدخين

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التدخين من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تفعلها لرئتيك، كما يتسبب الدخان في تضييق المسالك الهوائية مما قد يؤدي إلى مشاكل في التنفس. أيضًا، قد يؤدي التدخين إلى تلف أنسجة الرئة مما قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.التمرين بانتظامهذا أحد أفضل الأشياء التي يمكن للمرء القيام بها من أجل صحته، حيث تساعد ممارسة الرياضة يوميًا في الحفاظ على رئتيك عن طريق ضخ المزيد من الأكسجين أثناء ممارسة الرياضة.تمرين التنفسعند ممارسة تمارين التنفس، فأنت تتنفس بعمق أيضًا مما يساعد على تحسين قدرة رئتيك والحفاظ على رئتيك نظيفتين.تجنب الالتهاباتعندما تصاب بالعدوى، يمكن أن تصاب رئتيك بالعدوى وقد يؤدي ذلك إلى ضعف العضو، لذلك تجنب الإصابة بالعدوى.تجنب تلوث الهواءهذا سبب آخر قد يجعل رئتيك ضعيفة. قد يصعُب عليك أيضًا التنفس، لذلك إذا كان مستوى التلوث مرتفعًا، فارتد أقنعة الوجه وحاول أيضًا استخدام أجهزة تنقية الهواء