تعرف عليها .. علامات تشير للإصابة بالغدة الدرقية

عادة لا تظهر الغدة الدرقية الخاملة نفسها في علامات بصرية، وهذا هو سبب وصفها بأنها مرض غير مرئي، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي لا ينبغي تجاهلها، لأن المرض قد يؤدي إلى مزيد من العواقب الصحية الخطيرة.
وبحسب موقع تايمز أوف إنجيا، تتمثل إحدى طرق التعرف على خمول الغدة الدرقية في وجود علامة تضرب عادةً في الصباح، لذا تعرف عليهم، كالتالي:-
• التعب كدليل على فرط نشاط الغدة الدرقية، هو أحد الأعراض الرئيسية لقصور الغدة الدرقية، وغالبًا ما يوصف بأنه إرهاق مسبب لتخدير العظام ناتج عن التنظيم غير السليم لمستويات الغدة الدرقية، نظرًا لأن التعب هو أيضًا علامة على مشاكل صحية خطيرة.
• الإصابة بالإمساك.
• التحرك ببطء.
• الشعور بالارتجاف.
• الزيادة في الوزن.
• الشعور بالكآبة.
• الزيادة في الشهية.
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