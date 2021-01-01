تعرف علىها .. نصائح لاستخدام خل التفاح لفقدان الوزن



خل التفاح خل التفاح



كشفت بعض الدراسات أن خل التفاح يقلل من ارتفاع الجلوكوز الذي يحدث بعد تناول الطعام، ومع انخفاض مستوى الجلوكوز، لا يحتاج الجسم إلى إنتاج الكثير من الأنسولين كما كان من قبل، لذا يقوم الجسم بتفكيك المزيد من الدهون، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن، حيث يحسن خل التفاح أيضًا من حساسية الأنسولين، لذلك تقل احتمالية تراكم دهون البطن العميقة، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.







ورغم ذلك، تأكد من ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن إلى جانب خل التفاح لفقدان الوزن بشكل صحي، وإليك بعض الأشياء المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار قبل استخدام خل التفاح لفقدان الوزن.

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قم بتخفيف خل التفاحخل التفاح حمضي للغاية وشربه مباشرة يمكن أن يتلف مينا الأسنان ويؤذي معدتك، لذا لا تستهلكه أبدًا في شكله المركز مباشرةً، وتأكد من تخفيفه بالماء، حيث أن 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح تكفي للتخفيف في 1 كوب من الماء.وضعه ضمن السلطةنظرًا لأن تناول الكثير من خل التفاح يمكن أن يكون ضارًا بصحتك، يمكن وضعه في السلطات جنبًا إلى جنب مع بعض زيت الزيتون وجني فوائد مماثلة لفقدان الوزن.عدم تناوله بعد الأكل مباشرةلا ينصح بشرب خل التفاح مباشرة بعد تناول طعامك، لأنه يمكن أن يسبب مشاكل في عملية الهضم، لذا إذا كنت ترغب في شربه بعد الطعام، فانتظر لمدة 20 دقيقة على الأقل.لا تشرب مباشرة قبل النوملن يكون شرب خل التفاح قبل النوم مفيدًا، ويمكن أن يكون ضارًا للحلق والمريء.