تعرف علىها .. نصائح لاستخدام خل التفاح لفقدان الوزن

كشفت بعض الدراسات أن خل التفاح يقلل من ارتفاع الجلوكوز الذي يحدث بعد تناول الطعام، ومع انخفاض مستوى الجلوكوز، لا يحتاج الجسم إلى إنتاج الكثير من الأنسولين كما كان من قبل، لذا يقوم الجسم بتفكيك المزيد من الدهون، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن، حيث يحسن خل التفاح أيضًا من حساسية الأنسولين، لذلك تقل احتمالية تراكم دهون البطن العميقة، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.
ورغم ذلك، تأكد من ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن إلى جانب خل التفاح لفقدان الوزن بشكل صحي، وإليك بعض الأشياء المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار قبل استخدام خل التفاح لفقدان الوزن.
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