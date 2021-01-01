غدا .. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بكلياتها

تعلن جامعة الأزهر، غدا الثلاثاء نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021-2022، حيث أغلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة، لطلاب الدور الثانى والمتخلفين من الدور الأول، وستعقد الجامعة مؤتمر صحفى تعلن خلاله نتيجة التنسيق.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر، مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر.
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