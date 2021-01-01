فيديو .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس فى آخر أيام الصيف

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صورة الخبر: الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع تزامنا مع آخر أيام فصل الصيف وبداية فصل الخريف الذى يبدأ جغرافيا الجمعة المقبل.

وقال عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اعتدالا نسبيا فى الأحوال الجوية على كافة مناطق الجمهورية، حيث تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 31 و 33 درجة ، وشمال الصعيد بين 34 و 35 ، وجنوب الصعيد 38 درج ، بينما السواحل الشمالية بين 29 و 30 درجة.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ولفت إلى أن البلاد تشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مشيرا إلى ظهور السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

وتابع: تنشط الرياح على بعض المناطق من مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، لافتا إلى أنه من المتوقع مع نهاية الأسبوع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، موجها عددا من النصائح للطلاب فى المدارس والأسر بضرورة متابعة النشرة الجوية بصفة يومية، خاصة مع بداية فصل الخريف الذى يتخلله حالات عدم استقرار بالأحوال الجوية وارتفاعات وانخفاضات مفاجأة فى الدرجات وأمطار غزيرة أحيانا.

المصدر: youm7

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