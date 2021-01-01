كوريا الجنوبية تهدد جارتها الشمالية .. حرب نووية على الأبواب



كوريا الجنوبية تهدد جارتها الشمالية كوريا الجنوبية تهدد جارتها الشمالية





هدد رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، الجارة الشمالية بالرد الساحق إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية ضد بلاده.



وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الجنرال كيم سيونج كيوم: "سأجعل كوريا الشمالية تدرك بوضوح أنه في حالة محاولتها استخدام الأسلحة النووية، فإنها ستواجه الرد الساحق من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وجيشنا، ولن يكون هناك سيناريو لبقاء النظام بعد الآن".

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وتعهد المسؤول العسكري بتعزيز قدرات الجيش الكوري الجنوبي، لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، التي قال إنها تعرض الأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة للخطر بشكل كبير.يأتي ذلك بعد أن كشفت كوريا الشمالية عن سياستها النووية في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثار المخاوف بشأن إمكانية لجوئها إلى ضربة استباقية في حالة وجود ما تراه تهديدا لأمنها.وفي وقت سابق، ردت كوريا الجنوبية، على إعلان جارتها الشمالية نفسها مؤخرا بلدا نوويا، بأن ردها سيكون ساحقا إن استخدمت بيونج يانج أسلحة نووية ضدها.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إنه “إذا ما حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية، فإنها ستواجه "ردا ساحقا من التحالف العسكري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، وبالتالي ستدخل في طريق التدمير الذاتي".وأوضح أن كوريا الجنوبية تريد تعزيز عمليات الردع ضد التهديدات النووية من كوريا الشمالية عن طريق التعاون الوثيق مع واشنطن.وأشار إلى خطط لإنشاء قيادة استراتيجية، إضافة إلى النظام الكوري الجنوبي للضربات الاستباقية والدفاع الصاروخي.وأقر مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية قانونا بشأن السياسة النووية، في أعقاب سلسلة من التجارب لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، منذ بداية العام.