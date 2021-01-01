تتوسع ابل بتصميم “Dynamic Island” في جميع إصدارات الشركة من iPhone 15

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تتوسع ابل بتصميم “Dynamic Island” في جميع إصدارات الشركة من iPhone 15

صورة الخبر: iPhone 15
iPhone 15

كشفت أحدث التقارير عن خطط ابل للتوسع بتصميم “Dynamic Island” ليشمل جميع إصدارات الشركة القادمة من سلسلة iPhone 15.

أوضح تقرير جديد نشر عبر المحلل “Ross Young” أن ابل تستعد لدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون بفتحات في الشاشة لنظام الكاميرة الأمامية أو”Dynamic Island”.

ولقد قدمت ابل ميزة “Dynamic Island” في إصدارات الشركة من هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، بينما أكد تقرير Young على أن الإصدارات الأربعة من هواتف iPhone 15 تدعم هذه الميزة.

كما أوضح تقرير المحلل “Ross Young” أن ابل لن تدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون بلوحات LTPO في الشاشة، على أن تستمر الشركة في دعم الإصدارات القادمة من هواتف الأيفون بتقنية ProMotion، وميزة always-on التي قدمت هذا العام في إصدارات Pro.

يذكر أن تصميم Dynamic Island هو فتحات في شاشة هواتف iPhone 14 Pro تتضمن كاميرة السيلفي ومستشعرات نظام Face ID، كما يدعم هذا التصميم عرض الكثير من الإشعارات مثل تنبيهات النظام للمكالمات والرسائل المستلمة من الهاتف أو كاميرة Face ID، كما يدعم المستخدم في العمل في Live Activities لتطبيقات الطرف الثالث في تحديث iOS 16.1 القادم.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تتوسع ابل بتصميم “Dynamic Island” في جميع إصدارات الشركة من iPhone 15

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
79060

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager