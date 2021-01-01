تتوسع ابل بتصميم “Dynamic Island” في جميع إصدارات الشركة من iPhone 15

كشفت أحدث التقارير عن خطط ابل للتوسع بتصميم “Dynamic Island” ليشمل جميع إصدارات الشركة القادمة من سلسلة iPhone 15.
أوضح تقرير جديد نشر عبر المحلل “Ross Young” أن ابل تستعد لدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون بفتحات في الشاشة لنظام الكاميرة الأمامية أو”Dynamic Island”.
ولقد قدمت ابل ميزة “Dynamic Island” في إصدارات الشركة من هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، بينما أكد تقرير Young على أن الإصدارات الأربعة من هواتف iPhone 15 تدعم هذه الميزة.
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