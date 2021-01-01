تتوسع ابل بتصميم “Dynamic Island” في جميع إصدارات الشركة من iPhone 15

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كشفت أحدث التقارير عن خطط ابل للتوسع بتصميم “Dynamic Island” ليشمل جميع إصدارات الشركة القادمة من سلسلة iPhone 15.



أوضح تقرير جديد نشر عبر المحلل “Ross Young” أن ابل تستعد لدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون بفتحات في الشاشة لنظام الكاميرة الأمامية أو”Dynamic Island”.



ولقد قدمت ابل ميزة “Dynamic Island” في إصدارات الشركة من هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، بينما أكد تقرير Young على أن الإصدارات الأربعة من هواتف iPhone 15 تدعم هذه الميزة.

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كما أوضح تقرير المحلل “Ross Young” أن ابل لن تدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون بلوحات LTPO في الشاشة، على أن تستمر الشركة في دعم الإصدارات القادمة من هواتف الأيفون بتقنية ProMotion، وميزة always-on التي قدمت هذا العام في إصدارات Pro.يذكر أن تصميم Dynamic Island هو فتحات في شاشة هواتف iPhone 14 Pro تتضمن كاميرة السيلفي ومستشعرات نظام Face ID، كما يدعم هذا التصميم عرض الكثير من الإشعارات مثل تنبيهات النظام للمكالمات والرسائل المستلمة من الهاتف أو كاميرة Face ID، كما يدعم المستخدم في العمل في Live Activities لتطبيقات الطرف الثالث في تحديث iOS 16.1 القادم.