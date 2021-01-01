تبدأ ابل في التحقق من سبب تجميد الشاشة في iPhone 14 Pro‌ عند نقل البيانات

رصد عدد من مستخدمي هواتف iPhone 14 Pro الجديدة من ابل تجميد في الشاشة عند بدء نقل البيانات من هاتف الأيفون القديم إلى أحد الإصدارات الجديدة من هواتف Pro.
أكدت أحدث التسريبات التي جاءت عبر MacRumors على أن ابل قد بدأت بالفعل في التحقق من مشكلة تجميد الشاشة في هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max عند بدء نقل البيانات.
ولقد أوضحت التقارير تعرض مستخدمي إصدارات ابل الجديدة من هواتف 14 Pro لتجميد الشاشة عند إستعادة البيانات من iCloud، أو خلال عملية بدء سريع للهاتف.
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