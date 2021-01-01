تسريبات حية لهاتف شاومي القادم Xiaomi 13 Pro



Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Pro

كشفت التسريبات التي نشرت عبر Xiaomiui عن صور حية لواجهة هاتف Xiaomi 13 Pro قبل الإعلان الرسمي من شاومي المتوقع في نوفمبر.



تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق جيل جديد من هواتفها المميزة خلال الفترة القادمة، ولقد كُشِف عن تفاصيل جديدة حول هاتف Xiaomi 13 Pro من خلال صور مسربة نشرت اليوم.



ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Xiaomi 13 يعرف برمز “nuwa”، بينما يعرف هاتف Xiaomi 13 Pro برمز “fuxi”، كما عادت التسريبات الجديدة لتشير إلى أن “nuwa” هو إصدار شاومي القادم Xiaomi 13 Pro.

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بينما توضح تسريبات التي جاءت من Xiaomiui في شهر مايو أن الهاتف يظهر بنموذج رقم “2210132C” في قاعدة بيانات IMEI.أيضاً قامت شاومي لاحقاً بتسجيل الهاتف بنموذج رقم “2210132G” في قاعدة بيانات EEC، وهو الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من الهاتف.وتظهر لقطة الشاشة المسربة لهاتف Xiaomi 13 Pro أن هذا الإصدار يأتي بنظام تشغيل الأندوريد 13، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وواجهة MIUI 14، مع معالج يشار إلى أنه معالج كوالكوم القادم Snapdragon 8 Gen 2 الذي يظهر بسرعة 3 GHz.يذكر أن تسريبات أخرى أكدت على أن هاتف Xiaomi 13 Pro يأتي بنفس ملامح تصميم هاتف شاومي السابق الذي يتميز بثقب يتوسط الشاشة، وتصميم منحني للشاشة، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر بحجم 1 إنش في الكاميرة الرئيسية.