كيف استخدام واتساب بدون إنترنت أو هاتف ذكي



واتساب واتساب

أصدر تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp نسخة جديدة لسطح المكتب تعمل مع نظام التشغيل Windows من مايكروسوفت.



علاوة على ذلك يطور واتساب حاليًا تطبيقًا لنظام التشغيل Mac التابع لشركة أبل.



وبذلك تنضم نسخة برنامج WhatsApp Windows الجديد إلى إصدارات تطبيق المراسلة الفوري المخصصة لأجهزة سطح المكتب من بينها WhatsApp Web.

قد يعجبك أيضا...

ويعد WhatsApp Web إصدارًا مخصصًا يتم الوصول إليه عبر المتصفحات، ولكنه يحتاج إلى ربط الجلسة النشطة مع هاتف متصل بالإنترنت.وذلك بالإضافة إلى إصدار WhatsApp Desktop، وهو تطبيق سطح مكتب يستند إلى الويب، يلزم تشغيله الشروط نفسها لإصدار الويب.ونظرا لأن التطبيق الجديد أصلي وليس مستندًا إلى الويب فهو يقدم طريقة تراسل أسرع وأكثر موثوقية.وأبرز ما يميز نسخة WhatsApp Windows أن المستخدم لن يكون مضطرًا إلى ربط الجلسة النشطة من واتساب على اللابتوب بالهاتف الذكي لكي يتم تشغيله وإرسال واستقبال الرسائل.كذلك سيتمكن المستخدم من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق سطح المكتب دون الحاجة إلى استخدام الهاتف الذكي أثناء وجود مكالمة واردة.في السابق اضطر مستخدمو واتساب لاستخدام تطبيق WhatsApp Desktop المعتمد على الويب أو الدخول إلى خدمة المراسلة من متصفحات الويب؛ من خلال جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، ولكن في الوقت نفسه يلزم لاستقبال وإرسال الرسائل وجود هاتف ذكي متصل بالإنترنت.ويأتي الإصدار الجديد لسطح المكتب لإنهاء معاناة أولئك الذين يضطرون إلى استخدام واتساب عبر أجهزة الكمبيوتر أثناء العمل، فهو تطبيق أصلى بالكامل على غرار إصدارات الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وiOS.ولكن على عكس إصدارات الأجهزة المحمولة يملك تطبيق WhatsApp Desktop، واجهة مستخدم مختلفة قليلًا.يأتي هذا الإصدار مع خاصية الأجهزة المتعددة؛ لذا سيتمكن مستخدمو واتساب من استخدام خدمة التراسل عبر أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة لإبقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب في الأصل متصلًا بالإنترنت من أجل مزامنة الرسائل بين الهاتف وإصدار سطح المكتب كما كان يحدث في السابق.– كيفية تنزيل تطبيق WhatsApp Windows لسطح المكتب:1- عليك تنزيل تطبيق واتساب على جهاز Windows الخاص بك، من خلال متجر مايكروسوفت الإلكتروني Microsoft Store.2- تأكد من تنزيل واتساب على هاتفك افتح تطبيق الهاتف الذكي.3- إذا كنت تستخدم جهاز آيفون فانقر فوق الإعدادات، وإذا كنت تستخدم نظام أندرويد فانقر فوق المزيد من الخيارات.4- اضغط على “الأجهزة المرتبطة” على هاتفك.5- سيظهر رمز QR على تطبيق سطح المكتب، وجّه كاميرا هاتفك لمسح الرمز وتسجيل دخولك للبدء في استخدام حساب واتساب الخاص بك.