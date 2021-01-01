ميزة جديدة لكلمات المرور من أبل Passkeys في IOS 16



Passkeys.. Passkeys..

أعلنت شركة أبل Apple الأمريكية عن ميزة جديدة ستغير تمامًا من تجربة المستخدمين؛ إذ ستغنيهم عن تسجيل كلمات المرور التقليدية، وتلك الميزة تسمى Passkeys أو مفاتيح المرور.



وتأتي ميزة Passkeys ضمن نظام نظام تشغيلها الأحدث iOS 16، والذي سبدأ إطلاقه للمستخدمين بداية من الاثنين الماضي.



وبالإضافة إلى ذلك يوفر iOS 16 تحسينات وبعض الخيارات الجديدة للتخصيص.

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مع نظام التشغيل iOS 16 تحصل على مزايا مثل وضع التركيز وشاشة القفل الجديدة والمزيد من طبقات الخصوصية للألبومات المخفية والمحذوفة مؤخرًا.وتتضمن المزايا الأخرى في iOS 16 تحديثات في iMessages وSharePlay وNotifications وMaps وSafari وWallet والمزيد.– تقنية Passkeys أو مفاتيح المروروتعتبر Passkeys أو مفاتيح المرور تقنية تسجيل دخول جديدة أكثر أمانًا من كلمات المرور في حماية الوصول إلى الحسابات المصرفية والبريد الإلكتروني، وسيتم تفعليها لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد التي تدعم نظام التشغيل iOS 16.وهي سهلة الاستخدام؛ حيث ستكون قادرة على استبدال إزعاج ضغطات المفاتيح اللازمة لكلمات المرور بفحص القياسات الحيوية من خلال التسجيل ببصمة اليد أو بصمة الوجه.علاوة على ذلك ستلعب تقنية Passkeys أو مفاتيح المرور دورًا كبيرًا في وقف هجمات التصيد الاحتيالي وإزالة تعقيدات المصادقة الثنائية، مثل رموز الرسائل القصيرة، التي تقوي نقاط ضعف نظام كلمة المرور.والأهم من ذلك كله أن تقنية Passkeys أو مفاتيح المرور تعتبر نوعًا جديدًا من بيانات اعتماد تسجيل الدخول التي تحتوي على القليل من البيانات الرقمية التي يستخدمها الكمبيوتر أو الهاتف عند تسجيل الدخول إلى الخادم؛ حيث توافق على كل استخدام لهذه البيانات بخطوة مصادقة، مثل فحص بصمة الإصبع أو التعرف على الوجوه أو رمز PIN .أخيرًا من المقرر أن يبدأ عدد من شركات التكنولوجيا؛ منها: شركة جوجل وكذلك مايكروسوفت، إصدار تقنية مفاتيح المرور لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.