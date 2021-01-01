تعلم كيف يمكنك تأمين الهاتف ضد الاختراق؟



تأمين الهاتف ضد الاختراق تأمين الهاتف ضد الاختراق

قد يتعرض هاتفك للاختراق بسهولة في ظل محاولات المتسللين لسرقة حساباتك البنكية أو السطو على البيانات الشخصية، والمعلومات التالية قد تساعدك لتأمين الهاتف ضد هذا الخطر.



ومن المعروف أن الحماية غير الكافية تسمح للمتسللين باختراق أدمغة الأجهزة الإلكترونية والوصول إلى بياناتها، على سبيل المثال: استعمال كلمة مرور بسيطة أو النقر على رابط غير معروف أو تجاهل تحذيرات مكافحة الفيروسات هذه كلها أمور قد تؤدي إلى اختراق الهاتف.



لذلك خلال هذا المقال سنقدم لك بعض الإشارات التي تدل على أن الهاتف مخترق:

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1- ملاحظة أنشطة غير عادية على حساباتك.2- انخفاض أداء هاتفك.3- يتم إغلاق التطبيقات بشكل متكرر.4- إعادة التوجيه أو التحويل بهاتفك.5- بطارية الهاتف تنفد بسرعة.6- ملاحظة نوافذ منبثقة غير معروفة هنا وهناك أثناء استخدام الهاتفك.7- نفاد بيانات الهاتف المحمول بشكل أسرع من المعتاد.8- ملاحظة تطبيقات / عمليات غير معروفة على الهاتف.9- ارتفاع درجة حرارة الهاتف إلى درجات عالية في كل مرة تستخدمه.10- ملاحظة أنشطة/ معاملات غير عادية عبر الإنترنت على الهاتف.11- وصول رسائل قصيرة مريبة.– كيفية منع اختراق الهاتف:1- الحذر وعدم فتح الرسائل القصيرة المريبةغالبًا ما يتلقى بعض المستخدمين رسائل قصيرة تطلب منهم تغيير كلمة المرور لهاتفهم أو لحساب إلكتروني مرتبط بجهازهم، أو يتلقون رسائل قصيرة لا معنى لها.لذا يشير هذا النوع من الرسائل إلى أنها قد تكون مرسلة من جهة معينة لاختراق الأجهزة.وفي حالة إذا كان المستخدم يشك بأن هاتفه أو جهازه المحمول عرضة للاختراق فيجب عليه التواصل مع الشركة المشغلة لخطه الخلوي، والحصول على قوائم بالمكالمات والرسائل التي يتلقاها ويرسلها جهازه، والتحقق من جميع الأرقام والعناوين الواردة في تلك القوائم، وتحذير الشركة من الأرقام المشبوهة.2- إعادة ضبط المصنعإذا تعرض الستخدم للاختراق أو الفيروسات الإلكترونية يفضل أن يقوم المستخدم بعملية إعادة ضبط المصنع له.بعد ذلك يجب تزويد الجهاز ببرنامج متطور للحماية من الفيروسات.وللوقاية من خطر الاختراق أيضًا يجب تجنب استخدام شبكات Wi-Fi العامة أو غير الآمنة. كما يفضل أن يستعمل المستخدم برامج VPN للتشغيل الآمن عند الاتصال بمثل هذه الشبكات.3- مراجعة التطبيقات وإلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تتذكر تنزيلهاأسهل طريقة يمكن للمخترق من خلالها الوصول إلى هاتفك هي عن طريق تثبيت تطبيقات تجسس عليه.بهذه الطريقة سوف يستمر المخترق في الحصول على بياناتك بقدر ما يحتاج إليها.بعد تغيير كلمة مرورك ما يجب فعله إذا تم اختراق هاتفك هو فحص جميع تطبيقاتك وتثبيت التطبيقات التي لا تتذكر تثبيتها.4- تثبيت وتشغيل برامج مكافحة الفيروساتما زلنا نتحدث عما يجب فعله إذا تم اختراق هاتفك، نوصيك بفحص هاتفك باستخدام تطبيق منظف الفيروسات.سيتيح لك ذلك معرفة ما إذا كانت هناك تطبيقات وسلاسل ورموز وملفات مشبوهة على هاتفك.وهناك العديد من برامج وتطبيقات مكافحة الفيروسات المجانية على متجر Play Store وApp Store.