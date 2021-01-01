روبوت «Robo-C».. روبوت بشري يحمل ملامحك

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صورة الخبر: Robo-C
Robo-C

في معرض «CES 2020» الأخير، كشفت شركة «Promobot» الروسية النقاب عن «Robo-C»، وهو روبوت أندرويد شبيه بالبشر، بوجه أرنولد شوارزنيجر الممثل الأمريكي الشهير.

ويتم وضع «Robo-C» كنوع من مساعد المكتب المجسم الذي يمكنه التعامل مع استفسارات العملاء، والربط بمنزل ذكي لمساعدة الأشخاص على التفاعل مع الأدوات الأخرى.

وعلى الجانب التجاري، تتخيل الشركة استخدام Robo-C في أماكن مثل الفنادق لمساعدة الضيوف في تسجيل الوصول، أو تسهيل المدفوعات، أو المتاحف للمساعدة في توجيه

ووفقًا لمؤسسPromobot ، Oleg Kivokurtsev، لا يقتصر Andorid Robo-C على مظهر شوارزنيجر، بل يمكن إعادة تصميمه بجلد جديد لتقليد تفضيل المشتري بالشكل الذي يريده.

وقال كيفوكورتسيف لـ MailOnline: "إذا كنت تريد واحدة بمظهرك الخاص، أو بشخص آخر ، فيمكننا فعل ذلك".

وفي إحدى الحالات الخاصة، قال إن زبونة في الهند، صنع Robo-C لها ليجسد وجه زوجها الراحل.

وأضاف كيفوكورتسيف : "إذا لم تكن قدرة Robo-C على تقليد تعابير الوجه والأشخاص كافية لإعطائك صرخة الرعب، فإنه يمكننا تجهيز الروبوت بشخصيات مختلفة، ففي هذه الساحة تبدأ الأشياء في الاقتراب بحزم من الخيال العلمي".
وتابع كيفوكورتسيف: "لا يمكننا أن نجعل المظهر متشابهًا فحسب، بل يمكننا أن نزوده بتقنيات الذكاء الاصطناعي [باستخدام] شبكة عصبية في الدماغ".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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