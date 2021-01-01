تكشف مركبة ناسا «كنزًا» من المواد العضوية على سطح المريخ

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اكتشف المسبار المتجول التابع لوكالة ناسا `` كنزًا '' من المواد العضوية يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كانت الكائنات الفضائية موجودة بالفعل على الكوكب الأحمر.



وتشير مجموعة المواد العضوية من Jezero Crater ، والتي من المحتمل أن تحتوي على بحيرة والدلتا التي أفرغت فيها ، إلى أنه كان من المحتمل أن تكون بيئات صالحة للسكن منذ 3.5 مليار سنة.



وتحتوي هذه الجزيئات العضوية على الكربون الذي يعتبر على نطاق واسع اللبنات الأساسية للحياة.

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وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إن المثابرة جمعت أربع عينات من دلتا النهر القديم منذ 7 يوليو ، وبذلك يصل العدد الإجمالي للعينات الصخرية المؤثرة علميًا إلى 12.قال كين فارلي ، عالم مشروع المثابرة في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا: "تحتوي الصخور التي كنا نبحث عنها في الدلتا على أعلى تركيز للمواد العضوية التي وجدناها حتى الآن في المهمة".أخذت العربة الجوالة قياسات وعينات في منطقة تسمى سكينر ريدج.يتكون هذا من طبقات صخرية رسوبية ، بعضها يحتوي على مواد تم نقلها على الأرجح من أميال بعيدة عن طريق المياه الجارية منذ مليارات السنين.قال توماس زوربوشن قائد العلوم في ناسا خلال مؤتمر صحفي: "مع العينات التي نأخذها الآن في هذه المنطقة الأكثر رسوبية ، فنحن بالطبع في صميم ما أردنا أن نبدأ به".تحتوي الصخور الرسوبية على جزيئات عضوية معقدة تسمى العطريات ، جنبًا إلى جنب مع الطين والمعادن الكبريتية. يمكن إنتاج هذا الأخير عندما يتفاعل الماء مع الصخور.لا توجد علامات محددة للحياة ، أو بصمات حيوية ، في هذه المواد ولكن يتم تشجيع العلماء على أنهم يبحثون في المكان المناسب.وقالت سوناندا شارما من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في كاليفورنيا: "في حين أن اكتشاف هذه الفئة من المواد العضوية وحده لا يعني أن الحياة كانت موجودة بشكل قاطع ، فإن مجموعة الملاحظات هذه تبدأ بالفعل في الظهور مثل بعض الأشياء التي رأيناها هنا على الأرض" .