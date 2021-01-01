اكتشاف موقع نباتات العصر الجوراسي النادرة..عمره 150 مليون سنة



العصر الجوراسي العصر الجوراسي

استعاد فريق من الباحثين بالفعل البقايا المتحجرة لكومة ما قبل التاريخ، في اكتشاف وصفوه بأنه فريد من نوعه، ويمكن أن يكشف الكثير عن النظم البيئية القديمة في منطقة رائعة، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Palaios.



وقال جيمس كيركلاند، عالم الحفريات والمؤلف المشارك في الدراسة، لموقع KSL News في ولاية يوتا: "لقد كنت متحمسًا جدًا لأنني عثرت على هذا الموقع، حيث أن مواقع نباتات العصر الجوراسي العلوي نادرة جدًا".



وأضاف: "يجب علينا الآن تشريح الموقع بعناية بحثًا عن المزيد من العجائب الصغيرة بين أوراق الشجر".

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وكان من بين الاكتشافات المثيرة بالمنطقة، اكتشاف القيء الجوراسي في تكوين موريسون، وهو موقع أحافير مشهور عالميًا في الجزء الغربي من أمريكا الشمالية معروف بمجموعة من اكتشافات العصر الجوراسي.وما يميز هذا الاكتشاف، هو أنه لا يمنح العلماء فقط فهمًا لما كان في هذا النظام البيئي البائد - إنه يوفر نافذة على كيفية تفاعل الكائنات الموجودة فيه مع بعضها البعض.ويعتقد الباحثون أن البوكر - أو "المشتبه به الحالي"، كما أخبروا KSL - ربما كان نوعًا من أسماك البوفين القديمة، والتي من المعروف أنها تتخلص من أي وجبات خفيفة مستهلكة مؤخرًا لإلهاء أو إرباك الحيوانات المفترسة.من ناحية أخرى، يبدو أن المتقيحات المؤسفة هي الضفادع والسمندل في عصور ما قبل التاريخ، تؤكد هذه النتائج الاعتقاد بوجود بركة أو بحيرة صغيرة في المنطقة الصحراوية.ووفقا للعلماء، فهذه كلها أشياء طبيعية يجب أن تكون عليها الحيوانات، وبينما تطورت الأرض والكائنات الموجودة فيها بمرور الوقت، فإن الطريقة التي ترتبط بها تلك الكائنات ببعضها البعض ربما لم تتغير كثيرًا.وقال جون فوستر، أمين حديقة ولاية يوتا فيلد للتاريخ الطبيعي: "كان هناك ثلاثة حيوانات ما زلنا نمتلكها حتى اليوم، وتتفاعل بطرق معروفة أيضًا بين تلك الحيوانات - الفرائس التي تأكلها الحيوانات المفترسة والحيوانات المفترسة، ربما تطاردها حيوانات مفترسة أخرى".