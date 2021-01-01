تعررف علي أعراض قرحة المعدة



قرحة المعدة قرحة المعدة

يواجه البعض الإصابة بمرض قرحة المعدة، وهو من الأمراض التي تسبب آلاما شديدة في منطقة المعدة، والإصابة بمرض قرحة المعدة يعتمد بشكل مباشر على النظام الغذائي المتبع.



كما أن علاج قرحة المعدة يعتمد بشكل أساسي أيضا على اتباع نظام غذائي بمواصفات خاصة، فهناك أطعمة ممنوعة لأنها تزيد من آلام ومضاعفات قرحة المعدة، وأطعمة تساعد في علاج قرحة المعدة.



أعراض قرحة المعدة

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وقالت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إنه يمكن اكتشاف أعراض قرحة المعدة، بسهولة، فقط من خلال التركيز عليها، والوعي بها، ومن أبرز هذه الأعراض:آلام في البطن أسفل القفص الصدري.عسر الهضم، والغثيان، وفقدان الشهية.القيء، وفقدان الوزن، ووجود دم في القيء أو الأمعاء.الدوار، وأحيانا تتسبب في حدوث نزيف في المعدة.علاج قرحة المعدةوأضافت أخصائية التغذية العلاجية أنه يمكن علاج قرحة المعدة، من خلال اتباع نظام غذائي بمواصفات خاصة، تحت إشراف وبمتابعة طبيب متخصص، فهناك أطعمة يجب أن يتجنبها من يعاني من قرحة المعدة، وهناك أطعمة على المريض الإكثار منها.أطعمة ممنوعة لمريض قرحة المعدةوتابعت أن هناك مجموعة من الأطعمة لابد من تجنبها عند الإصابة بقرحة المعدة:القهوةيجب تجنب شرب القهوة، وكذلك جميع المشروبات التي تحتوي على الكافيين، فعلى الرغم من أنها لا تسبب قرحة المعدة، إلا أن الكافيين وغيرها من المواد الموجودة في القهوة، تسبب تهيج المعدة، وتزيد من الحالة سوءا.الطعام الحارتناول الأطعمة الحارة والحمضية، تسبب تهيج بطانة المعدة، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض القرحة.اللحم الأحمرالمرضى الذين يعانون من القرحة الهضمية، يجب أن يتجنبوا اللحوم الحمراء، لأنها تستغرق وقتا طويلا في هضمها، لمحتوها من الدهون والبروتين، والذي يتطلب إفراز المزيد من الأحماض الهضمية، والتي تسبب تهيج للمعدة.المشروبات الغازيةمعظم المشروبات الغازية تسبب تهيج لبطانة الأمعاء الدقيقة والمعدة، لأنها تحتوي على حمض إتريك، كمادة حافظة، وكذلك المحليات والمحسنات الطبيعية التي تزيد من مستوى الحموضة في المعدة.منتجات الألبانالحليب غني بالدهون والبروتين، مما يشجع المعدة لإنتاج المزيد من الأحماض لهضمها، مما يسبب تهيج قرحة المعدة.