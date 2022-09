تعرف على حقيقة بيع أشخاص لأعضاءهم لشراء الآيفون 14 الجديد

الآيفون 14 الآيفون 14

تصدر سعر ايفون 14 برو max في مصر، محركات البحث بمجرد إصداره، حيث تهاتف الكثير من الأشخاص على شراء الهاتف الجديد، على رغم من سعره المرتفع الذي يصل إلى 62,000 ألف جنيه.



وفى تايلاند وصل الهوس بشراء أيفون 14 الجديد إلى إدعاء بعض الأشخاص بيع أعضائهم فقط لشراء الهاتف الجديد، الأمر الذي جعل الصليب الأحمر التايلاندى ينتقد الفعل، وقال الصليب: «لا ينبغى حتى على الناس أن يقولوا مازحين إنهم سيبيعون كليتيهم لشراء جهاز iPhone14 الجديد».



وفى كل مرة تقدم فيها Apple جهاز iPhone جديدًا، وهو هاتف ذكى مشهور ومكلف، وأصبح من المعتاد أن يشارك الأشخاص أعضاءهم الداخلية على الشبكات الاجتماعية، قائلين مازحين إنهم سيشترون الهاتف.

قد يعجبك أيضا...

ونشرت إحدى عيادات التجميل صورة على وسائل التواصل الاجتماعى لرجلين وامرأة يحملان أجهزة iPhone، ويبدو أنهم أجروا عمليات في بطونهم.انتشرت الصورة بشكل كبير، وشاركها العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك وتويتر»، على الرغم من أن القصد الأصلى من الصورة هو السخرية من هذا الاتجاه، إلا أن عضو الصليب الأحمر التايلاندى الدكتور سوفون ماثون، الذى يعمل في قسم التبرع بالأعضاء في الصليب الأحمر، لم يعتبر الأمر مزحة.وقال الدكتور صوفون إنه ممنوع منعًا باتًا استبدال عضو بمنتج، وأنه على الرغم من المزاح حول هذه المشكلة عبر الإنترنت، فإن الاتجار غير المشروع بأعضاء الجسم أمر مشجع.وبدأ في إلقاء النكات حول بيع كلية لأنه أراد جهاز iPhone، وانتقد أنه غير لائق وغير أخلاقى على الإطلاق.ويشعر الدكتور صوفون بخيبة أمل كبيرة من الصورة التي التقطت في حيلة عيادة التجميل في لاوس، ولا يجب السخرية من هذا النوع من النكات على الإطلاق؛ قائلًا: نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية تأثير هذه الصورة على قيم المجتمع.وتبيع آبل iPhone 14 وiPhone 14 Plus بأسعار تتراوح بين 800 دولار و1600 دولار.مواصفات أيفون 14 برو max في مصرiPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max ايفون الجديد من أبل - صورة أرشيفيةالكاميرا الأمامية في فتحة مثقبة مع Face ID في مربع صغير للعرض بجانبها.يضم ميزة Always on display التي كانت حكر بالهواتف نظام Android، والتي تسمح لمستخدميها مشاهدة الوقت وأى إخطارات جديدة تصلك على شاشة iphone دون الحاجة إلى النقر على زر الطاقة.هاتف iphone 14 تم ترقية الكاميرا الأمامية به، لتتمتع بالتركيز التلقائي.كاميرا بدقة 48 ميجا بكسل.يضم مجموعة شرائح A16 Bionic الجديدة.قد يحتضن بطارية بسعة 3279 مللي أمبير.هاتف iphone 14 Max، قد تكون بطاريته بسعة 4325 مللي أمبير.معالج الهاتف Apple A16 Bionic بتكنولوجيا 5 ناتو متر، سداسي النواة.يبلغ وزنه حوالي 240 جرامًا.متصل بالأقمار الصناعية، مما يمنح أصحاب هواتف آيفون 14 إمكانية إرسال الرسائل في حالات الطوارئ والإبلاغ عن حالات الطوارئ الكبرى في المناطق التي لا تشمل تغطية خلوية.