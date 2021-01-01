(فيديو) خبير يحذر من تطبيقات الإقراض بضمان البطاقة: «تسرق البيانات والصور الشخصية»

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حذر أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، من التطبيقات الإلكترونية التي تمنح قروضًا بضمان البطاقة الشخصية، واصفًا إياها بـ«الفنكوش».

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة»، على قناة «الأولى»، أن هذه التطبيقات تحصل على معلومات الشخص سواء أسماء وأرقام التليفونات والصور الشخصية.

وأضاف أن بعض التطبيقات الإلكترونية التي تمنح قروضًا تكون عبارة عن «غسيل أموال»، محذرا: «لا يجب أن نثق في تلك التطبيقات لأن هناك أشخاص كثر تعرضوا للنصب أو الابتزاز بسبب مثل هذه التطبيقات».

وأكد أن «هناك تطبيقات تحت مسمى جمعيات وغيرها من الأسماء يجب الحذر منها، ومن يريد الاستثمار أو القروض عليه التوجه إلى البنوك».

المصدر: المصرى اليوم

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