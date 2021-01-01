

فورد موستانج فورد موستانج

ها هي فورد موستانج 2024 الجديدة كلياً والتي تقدم ميراث ممتد لعام 1964 في قالب عصري ورياضي.



يقدم الجيل الجديد من موستانج قالب أنيق ييستمد تفاصيله المختلفة من الأجيال المختلفة من السيارة، ويقدم لمسة جديدة تميزه. ومن المتوقع أن تكون السيارة الأخيرة من نوعها في عائلة فورد قبل التحول لنوع جديد من المحركات الكهربائية.



تأتي السيارة بمقدمة طويلة مع شبك منخفض ومصابيح غاضبة قليلاً، وتزيد الإضاءة النهارية من أناقة السيارة، أما الواجهة الخلفية فتنقل أسلوب الجيل الماضي بالنمط الثلاثي وتضيف جناح بارز للخلف يحسن من هوية السيارة.

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من حيث التقنيات، ستوفر السيارة تحكم أكثر سلاسة، ومع حزمة الأداء الاختيارية يمكن أن يحصل المالكون على تعزيز دعامة أمامية وترس تفاضلي محدود الإنزلاق مع مكابح بريمبو عالية الأداء وإطارات رياضية، وتتوفر حزمة Performance Pack مع نظام تعليق MagneRide المتكيف ومقاعد ريكارو حاضنة وعادم رياضي نشط.في الداخل تحصل السيارة على تصميم عصري يخفف قليلاً من حدة التصميم الرياضي مع شاشة وسطية مرتفعة بقياس 13.2 إنش بنظام SYNC 4 يدعم أمازون أليكسا، ويتوفر للسائق لوحة عدادات رقمية قابلة للتخصيص، وتحصل السيارة على كسوة من الجلد لفئة GT وتوفر نطريزات رياضية لكافية الفئات.ستوفر فورد مجموعة متنوعة من المحركات تشمل محرك 4 سلندر أو 8 سلندر، ولم تكشف الشركة عن قوة المحركات الجديدة، لكنها قالت أن محرك V8 يحتوي على “صندوق سحب هواء مزدوج مبتكر وجسم مزدوج لدواسة الوقود”، يفهم من ذلك أن تحصل السيارة على كمية أكبر من الهواء بشكل طبيعي ليصبح أقوى محرك لموستنج GT.ستصل السيارة في الربع الثاني من العام المقبل، وستعلن فورد عن تفاصيل الأسعار في حينها.