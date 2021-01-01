للمرة الثانية .. إطلاق نار تجاه حافلة إسرائيلية بالضفة الغربية



إطلاق نار تجاه حافلة إسرائيلية إطلاق نار تجاه حافلة إسرائيلية



كشف أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن إطلاق نار تجاه حافلة في الضفة الغربية، لافتًا إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات".



وقال "أدرعي" في بيان: "ورد قبل قليل، بلاغ عن إطلاق نار بالقرب من قرية حوارة، باتجاه سيارة إسرائيلية".



وأضاف: "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، ولكن تم إلحاق أضرار طفيفة بالسيارة".

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وأشار إلى أنه "عثر على قذائف ذخيرة في المنطقة، وعمليات المسح والبحث لا زالت مستمرة".حملة اعتقالاتشنَّ الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية، طالت عددًا من الأسرى المحررين.واعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين من محافظة الخليل، بينهم 4 أسرى محررين، وهم الأسير المحرر هاشم أبو تركي، والأسير المحرر يوسف أبو حسين، والأسير المحرر عبد الكريم أبو رموز، والأسير المحرر يعقوب الزعارير.اعتقالكما اعتقلت قوات الاحتلال من الخليل كلًا من محمد الأطرش، ومحمد حسين أبو حديد، ومحمد نعيم أبو سنينة، ومحمد أيوب الرجبي.واقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس، واعتقلت شابين هما: مجاهد ضراغمة (21 عامًا)، وموسى إسماعيل عويس (22 عامًا) وقامت بخلع بوابات منزلي الشابين في قرية اللبن الشرقية، وتحطيم بعض الممتلكات ومصادرة هاتفيهما، وأطلقت الرصاص الحي في وسط القرية.مداهمةوداهمت قوات الاحتلال أيضًا منزلين في حي أم الشرايط في مدينة البيرة، قبل أن تقوم باعتقال كل من مهند رمضان وقسام وليد عبد ربه.