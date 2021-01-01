تعرف على مواصفات سوبارو كروسستريك 2024



سوبارو كروسستريك 2024 سوبارو كروسستريك 2024

تم الكشف عن سيارة كروستريك 2024 في اليابان مبدئيًا، وهي تحتفظ بنظام الدفع الرباعي المتماثل من سوبارو، وتأتي مع مجموعة نقل الحركة الهجينة e-Boxer، بالإضافة إلى شكل خارجي أعيد تصميمه بمهارة وشاشة جديدة تعمل باللمس مقاس 11.6 بوصة.



متى يتم طرح سوبارو كروسستريك؟

نظرًا لأن سوبارو كروستريك 2023 قد تم الإعلان عنها بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية، من المتوقع أن يكون تاريخ إصدار سوبارو كروستريك 2024 في وقت ما في عام 2024، وسوف يتم طرحه في عام 2023 أو لاحقًا في اليابان في البداية قبل الوصول إلى الأسواق الأخرى، وفقًا لـ car buzz.



سعر سوبارو كروستريك والمنافسة

تعتبر القيمة دائمًا اعتبارًا مهمًا في هذا الجزء ولكن لم يتم معرفة سعر 2024 سوبارو كروستريك حتى الآن، في حين أن كروستريك 2023 بسعر 23،645 دولارًا، مما يجعل من المحتمل أن تبدأ النسخة الجديدة بحوالي 25000 دولار عند وصولها.

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ومع ذلك، فإن سوبارو ليست الخيار الأرخص في فئتها، هناك سيارة Mazda CX-30 الأنيقة التي تبدأ بسعر 22500 دولارًا أمريكيًا لبرنامج تجديد نظم الإدارة لطراز 2022، وستتكلف سيارة هيونداي كونا 2023 ما لا يقل عن 21990 دولارًا.سوبارو كروسستريك الجديدة والألوانيحتوي الجزء الخارجي من سوبارو كروستريك مرة أخرى على الكثير من الكسوة السوداء على المصدات وأقواس العجلات لتوفير حماية إضافية، مع شبكة أكبر حجمًا ومصابيح LED الأمامية الأقل حجمًا بشكل طبيعي داخلها.كما تم تجهيز عجلات معدنية مقاس 18 بوصة للطرازات العلوية، ولكن يتم استخدام 17s في الطرز الأساسية، وفي الخلف توجد مصدات بارزة ومجموعات من المصابيح الخلفية الرقيقة.سيتوفر ما مجموعه تسعة ألوان لـ سوبارو كروستريك، بما في ذلك أزرق معدني ولون الواحة الزرقاء، ومع ذلك، قد يختلف توافر الألوان في الولايات المتحدة.أبعاد سوبارو كروسستريكلم يكن هناك سوى تغييرات طفيفة في الحجم بين كروسستريك الجديد والقديم. أبعاد سوبارو كروسستريك يبلغ طولها الآن 176.4 بوصة (0.1 بوصة أقل من ذي قبل)، و70.9 بوصة في العرض (0.1 بوصة أقل أيضًا)، و62.2 بوصة في الارتفاع، وعند 105.1 بوصة، نمت قاعدة العجلات بمقدار 0.2 بوصة ضئيل.محرك وأداء سوبارو كروستريكفي اليابان، يتم استكمال محرك سوبارو كروسستيك سعة 2.0 لتر بمحرك كهربائي، ويسمى e-Boxer، لكن لم يتم التصريح حتى الآن ما هي مخرجات مجموعة نقل الحركة الهجينة هذه، ولكن لديها ناقل حركة Lineartronic المتغير باستمرار.وإذا احتفظت بمخرجات كروستريك الحالية، والتي تستخدم نفس التكوين في اليابان فستحصل على 143 حصانًا و139 رطلًا من عزم الدوران.في الولايات المتحدة، قد نرى المحركات الحالية رباعية الأسطوانات تنتقل إلى طراز 2024، ويتضمن ذلك محركًا سعة 2.0 لتر بقوة 152 حصان / 145 رطل قدم و2.5 لتر أفضل بقوة 182 حصان / 176 رطل قدم.في كروستريك الحالي بالمواصفات الأمريكية، يمكن وجود دليل من 6 سرعات أو CVT مع المحرك الأصغر، لكن 2.5 لتر له فقط إمكانية الوصول إلى CVT.