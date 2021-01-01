تزيح فورد الستار عن موستانج 2024 في ديترويت



فورد فورد

كشفت فورد النقاب عن الجيل السابع الجديد من موستانج في حدث موستانج 2024 Mustang Stampede في وسط مدينة ديترويت.



ستعود فورد موستنج في جيلها السابع بـ شارة بلون الهيكل بين المصابيح الخلفية وهو تغيير كبير بالنسبة للشركة،



قبل الظهور الأول لموستانج ، بدأت فورد في القيام بجولة عبر البلاد في تاكوما ، واشنطن ، في 6 سبتمبر ، وتمت دعوة جميع مالكي وعشاق موستانج للمشاركة ب بعض منها أو كلها.

قد يعجبك أيضا...

الجولة قامت بحوالي 12 محطة في طريق العودة إلى ديترويت، ثم سيقام موكب من مقر شركة فورد في ديربورن بولاية ميشيغان إلى حدث ديترويت في 14 سبتمبر.ليس لدينا حتى الآن تفاصيل كاملة عن موستانج 2024 ، ولكن من المتوقع أن تحتفظ بنفس إصداري EcoBoost متنوعه بمحرك رباعي الأسطوانات و V-8 الذي يعمل بالطاقة ، للاستمرار في الاختيار من ناقل الحركة اليدوي والاوتوماتيكي ، ومن المتوقع أن يكون سعرها في حدود 30000 دولار وما فوق.ستأتي السيارة الجديدة مع ناقل حركة من ست سرعات مثل الأجيال السابقة، ولكن فقط في موستانج جي تي ستأتي محرك V8 سعة 5.0 لتر، حيث ستحصل على نسخة محدثة من محول عزم الدوران الأوتوماتيكي بـ 10 سرعات اختيارية في V8 ولكنها قياسية لـ Ecoboost سعة 2.3 لتر.