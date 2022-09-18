سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم



سعر الدولار سعر الدولار

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين في معظم البنوك العاملة في مصر بعد الارتفاع الأخير الخميس ، ليصل إلى مستويات 19.45 جنيه لـ الدولار الواحد بعد أن كان أقصى سعر له 18 أغسطس أي من شهر تقريبا 19.10 جنيه للشراء و19.16 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 30 قرشا منذ هذا اليوم ، فيما سجل الخميس الماضي 19.42 قبل الارتفاع الأخير.



ويستعد الاحتياطي الأمريكي للاجتماع يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، الذي يبلغ حاليًا 2.25%، ومن المنتظر بطبيعة الحال أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي زيادته والذي يربك عملات الدول حول العالم بزيادة الانخفاض مقابل العملة الخضراء.



ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة أربع مرات بالفعل منذ بداية عام 2022، لكن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عند معدل يبلغ 8.3? لشهر أغسطس على أساس سنوي، والذي لا يزال يقترب من أعلى مستوياته في أربعة عقود.

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