ننشر .. اعترافات صادمة لعصابة تجارة مخدرات في السلام

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أدلى عاطلين متهمين بحيازة كمية من مخدر البودر باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.



وأكد المتهمان أنهما يصنعان مخدر البودر ثم يوزعانه بمعرفتهما داخل الأكياس على أن يكون وزن كل كيس 1.5 جرام ويبعون الجرام بـ 200 جنيه.



وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة القسم، وبحوزتهما (فرد خرطوش – كمية من مخدر البودر – عدد من الأكياس بالبلاستيكية "فارغة" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

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وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأكياس البلاستيكية بقصد تعبئة المواد المخدرة بداخلها واستخدام السلاح النارى فى نشاطهما الإجرامي، والهاتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والدراجة النارية لترويج بيع المواد المخدرة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.