سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 19-9-2022 مقابل الجنيه

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الجنيه الإسترليني

تعرف على أحدث تحركات سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 19-9-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث سجلت العملة الإسترلينية اليوم 22.23 جنيه للشراء، 22.33 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري.

ويستعرض موقع “أموال الغد” سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية والتى جاءت كالتالي:

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري
فيما سجلت سعر العملة البريطانية 22.98 جنيه للشراء و22.30 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر
و22.22 جنيه للشراء و22.43 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الاسكندرية
سجل الجنيه الإسترليني في بنك الاسكندرية 22.21 جنيه للشراء و22.46 جنيه للبيع.

المصدر: اموال الغد

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