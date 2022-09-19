

الجنيه الإسترليني الجنيه الإسترليني

تعرف على أحدث تحركات سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 19-9-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث سجلت العملة الإسترلينية اليوم 22.23 جنيه للشراء، 22.33 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري.



ويستعرض موقع “أموال الغد” سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية والتى جاءت كالتالي:



سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري

فيما سجلت سعر العملة البريطانية 22.98 جنيه للشراء و22.30 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

قد يعجبك أيضا...

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصرو22.22 جنيه للشراء و22.43 جنيه للبيع في بنك مصر.سعر الجنيه الإسترليني في بنك الاسكندريةسجل الجنيه الإسترليني في بنك الاسكندرية 22.21 جنيه للشراء و22.46 جنيه للبيع.