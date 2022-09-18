يتابع وزير قطاع الأعمال العام تطوير شركة "سيجوارت"

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صورة الخبر: شركة سيجوارت
شركة سيجوارت

عقد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية "سيجوارت" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتوسعات الجديدة.
واستعرض السيد الوزير، خلال اجتماعه مع المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس فاروق هنداوي العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيجوارت، نشاط الشركة ومنتجاتها من الفلنكات والمواسير الخرسانية، وموقف استغلال الأصول غير المستغلة.
و تابع "عصمت"، آخر المستجدات الخاصة بتركيب المصنع الجديد لإنتاج فلنكات القطار السريع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 8 ملايين يورو وبطاقة إنتاجية 500 ألف فلنكة / سنة، حيث من المخطط بدء تجارب الإنتاج نهاية سبتمبر الجاري، على أن يتم البدء في الإنتاج الفعلي أكتوبر 2022.
كما تم استعراض سير العمل بالمصنع القديم شرق المعصرة الذي تم تطويره بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيه لمضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل إلى 40 ألف فلنكة شهرياً، لتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنعين مجتمعين 980 ألف فلنكة / سنويًا لتلبية احتياجات المشروعات القومية للدولة.
وفي هذا الإطار، وجه السيد الوزير بضرورة رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوطين عدد من الصناعات اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية، كما شدد سيادته على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي غير المستغلة في التوسعات الجديدة لخطوط الإنتاج.

المصدر: بوابة دار المعارف

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