أسعار الدواجن والبيض للمستهلكين اليوم الإثنين

تسجل أسعار الفراخ في المزارع استقرارا اليوم الإثنين بعد ارتفاع محدود بحوالي جنيه إلى 2 جنيه أمس الأول، وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء فى المزارع عند 32 جنيهًا، وبلغ سعر الفراخ الساسو 45 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 5.5 إلى 5.75 جنيه، الكتكوت الساسو 5.5 جنيه وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 24 جنيهًا.
في حين استقرت أسعار البيض في المزارع، ليبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 66 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 68 جنيهًا وأخيرًا البيض البلدى 69 جنيهًا، بزيادة محدوة عن تداولات الأيام الماضية.
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