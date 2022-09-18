أسعار الذهب اليوم فى مصر 19/9



أسعار الذهب أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع في سوق الصاغة، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1116 جنيها للجرام مقابل 1115 جنيها في تداولات أمس، رغم تراجع سعر اونصة الذهب عالمياً إلي 1666 دولارا.



أسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 18 يسجل 957 جنيها



الذهب عيار 24 يسجل 1276 جنيها



عيار 21 يسجل 1116 جنيها



الجنيه الذهب 8928 جنيها.



تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1675 دولارا بختام جلسات الأسبوع الماضي على خلفية توقعات برفع مرتقب في سعر الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية لتسجل الفائدة الأمريكية مستويات قياسية هذا العام مما يؤثر على جاذبية الذهب



وتأثر سوق الذهب العالمي بإعلان الناتج الصناعي في اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا والتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، ومن المقرر إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية والميزان التجاري في منطقة اليورو ومعدل الفائدة في بريطانيا ومبيعات التجزئة في أمريكا وطلبات الإعانة الأمريكية.



وأغلق السوق العالمي الأسبوع الماضي عقب إعلان بيانات الإنتاج الصناعي في الصين ومبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وتؤثر هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية على مؤشرات أسعار العملات والذهب والمعادن الرئيسية، كما تعتبر مقياس لحركة الاقتصاد خاصة ما يتعلق بالتضخم والميزان التجاري وأداء الشركات وغيرها.



