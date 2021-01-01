اشتباكات دامية تشتعل مجددًا بالعاصمة الليبية



اشتباكات دامية في ليبيا اشتباكات دامية في ليبيا



أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" في ليبيا، باندلاع اشتباكات بطريق مطار طرابلس القديم بين مجموعات مسلحة تتبع مدينة مصراتة يقودها عبد السلام زوبي، وأخرى من مدينة الزاوية يقودها محمد بحرون المعروف بالفار.



وأوضحت المصادر أن أصوات تبادل إطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والخفيفة سُمعت بوضوح بمنطقة طريق المطار والمناطق المجاورة لها، فيما أفاد مصدر مقرب من المجموعة التي يقودها محمد بحرون، بإصابة أحد الأفراد.





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وأودت الاشتباكات الأخيرة قبل أسبوعين بالعاصمة طرابلس، بحياة 32 شخصًا وجرح العشرات. وجرت المواجهات الأخيرة بين ميليشيات مسلحة موالية لحكومة فتحي باشاغا حاولت الدخول للعاصمة لتسلم السلطة، والميليشيات المساندة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي صدّت الهجوم.مواجهة جديدةوالاتهامات المتبادلة والمستمرة بين الطرفين المتنافسين على السلطة، تفتح باب التكهنات على مصرعيه لإمكانية اندلاع مواجهة جديدة، في ظل انسداد أفق الحوار والحل رغم الضغوط الدولية والأممية لمنع خيار اللجوء إلى الخيار العسكري لحسم هذا الصراع.وفي ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد، اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قبل أيام، الاتفاق السياسي بين الأفرقاء السياسيين "قد يكون عفا عليه الزمن".