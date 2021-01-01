يحذر رئيس بوش الألمانية من تركيز قطاع السيارات على خلايا البطاريات فقط

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حذر الرئيس التنفيذي لشركة بوش الألمانية لمستلزمات السيارات، ماركوس هاين، من تركيز قطاع صناعة السيارة بشكل أحادي الجانب على التنقل الكهربائي المعتمد على البطاريات، معتبرا أن هذا التوجه ينطوي على مخاطر.



وفي تصريحات لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونج" و" شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانيتين في عدديهما اللذين يصدران غدا الاثنين، قال هاين:" نحن نشهد للتو التداعيات التي خلفها نقص الغاز بالنسبة لألمانيا وأوروبا لأننا قصرنا في إعداد البدائل".



وأضاف هاين:" وفي قطاع صناعة السيارات علينا أن نسأل أنفسنا بهذه المناسبة عما يمكننا أن نفعله في حال شحت خلايا البطاريات" ،مشيرا إلى أن المؤكد أن كل واحد سيتمنى في هذه الحالة " لو كان عنده بديل للمحرك الذي يعمل بالبطارية. وهذا البديل لن يتواجد إلا إذا أعددنا له في الوقت المناسب".

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وذكرت الصحيفتان أن هاين قال إن من بين هذه البدائل خلايا الوقود التي تولد الكهرباء من الهيدروجين والأكسجين حيث يستطيع هذا التيار الكهربائي دفع المحرك الكهربائي.يذكر أن هاين يترأس أيضا شركة موبيليتي سوليوشنز المملوكة لبوش والمعنية بالبحث عن حلول للتنقل؛ ورأى هاين أن البنية التحتية الناشئة لشاحنات المسافات الطويلة جيدة للغاية واعتبرها "مناسبة لتكون العمود الفقري لتزويد سيارات الركاب (بالكهرباء)"، وأردف أن البنية التحتية لسيارات الديزل تم إنشاؤها في البداية للشاحنات فقط ثم تم توسيع نطاقها لاحقا لتشمل أعمدة شحن لسيارات الركاب.