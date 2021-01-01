طرق مختلفة لتنظيف الستائر بدون إزالتها..بالمنفضة الريش وصودا الخبز..



تنظيف الستائر تنظيف الستائر

تلجأ الكثير من الفتيات والسيدات إلى اختيار تصميمات فخمة وضخمة للستائر، وذلك نظراً لنظام الديكور الذي اختارته لتأسيس منزلها، وهذا ما يجعلهن يعانين من مشكلة تنظيفها فيما بعد، نظرا للتصميمات المتداخلة من القماش والخيوط، لذا يستعرض "اليوم السابع" خطوات بسيطة تساعدك في تنظيف الستائر الثقيلة دون الأضطرار إلى فكها الذي يتطلب إلى مجهود كبير وفقاً لموقع "thespruce" كما يلي:



استخدمي المكنسة الكهربائية:

يمكنك اللجوء إلى المكنسة الكهربائية، وذلك بعد فك الأربطة التي يمكن فكها دون التأثير على الشكل الأساسي للستائر، ثم تركيب الاداة المخصصة لإزالة الغبار من ثنايا القماش، مع عدم نسيان الأركان الموجودة في السقف والجوانب الخشبية لعدم تراكم الأتربة والعناكب والحشرات.



المنفضة الريش:

استخدمي منفضة الريش لتنظيف أجزاء الستائر الخشبية والستائر المصنوعة من الألومنيوم إنها طريقة سريعة لتنظيف الستائر وذلك بشكل يومي أثناء تنظيف المنزل وذلك لعدم تراكم الأترب وعمل تصبغات ترابية فوق الستائر والبلتكانات وكرانيش السقف.

قد يعجبك أيضا...

الماء والصابون:يمكن استخدام مزيج من مسحوق غسيل الملابس الاوتوماتيكي السائل لعدم تكوين رغوة، والماء الدافئ لتنظيف البقع على الستائر، وتنظيفها بالماء النظيف الفاتر، ثم تجفيفها بفوطة مصنوعة من الميكروفايبر، ثم فتح النوافذ للتأكد من تجفيف القماش جيدا، وعدم تكوين عفن من الماء والذي يؤدي إلى ظهور رائحة الـ "كمكمة".صودا الخبز:يمكن إذابة القليل منه فى الماء ثم نقع قطعة من القماش بها، ومن ثم عصرها جيدا ومسح قماش الستائر بها، ثم مسحها بنفس الطريقة ولكن بماء نظيف، للتأكد من عدم وجود بقايا عليها.مكنسة المائية:يمكن استخدام المكنسة الخاصة بتنظيف السجاد في تنظيف الستائر المعلقة إذا كانت موجودة لديكِ، وذلك باستخدام الصابون المخصص لذلك ولكن بنصف الكمية، لعدم التأثير بالسلب على قماش الستائر، وشطفها بنفس الطريقة.