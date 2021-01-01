طرق مختلفة لتنظيف الستائر بدون إزالتها..بالمنفضة الريش وصودا الخبز..

تلجأ الكثير من الفتيات والسيدات إلى اختيار تصميمات فخمة وضخمة للستائر، وذلك نظراً لنظام الديكور الذي اختارته لتأسيس منزلها، وهذا ما يجعلهن يعانين من مشكلة تنظيفها فيما بعد، نظرا للتصميمات المتداخلة من القماش والخيوط، لذا يستعرض "اليوم السابع" خطوات بسيطة تساعدك في تنظيف الستائر الثقيلة دون الأضطرار إلى فكها الذي يتطلب إلى مجهود كبير وفقاً لموقع "thespruce" كما يلي:
استخدمي المكنسة الكهربائية:
يمكنك اللجوء إلى المكنسة الكهربائية، وذلك بعد فك الأربطة التي يمكن فكها دون التأثير على الشكل الأساسي للستائر، ثم تركيب الاداة المخصصة لإزالة الغبار من ثنايا القماش، مع عدم نسيان الأركان الموجودة في السقف والجوانب الخشبية لعدم تراكم الأتربة والعناكب والحشرات.
المنفضة الريش:
استخدمي منفضة الريش لتنظيف أجزاء الستائر الخشبية والستائر المصنوعة من الألومنيوم إنها طريقة سريعة لتنظيف الستائر وذلك بشكل يومي أثناء تنظيف المنزل وذلك لعدم تراكم الأترب وعمل تصبغات ترابية فوق الستائر والبلتكانات وكرانيش السقف.
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