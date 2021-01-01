وصفات بالورد طبيعية للعناية بالبشرة والشعر.. يضفى الحيوية عليهما

كل سيدة تريد أن تهتم ببشرتها بشكل كبير لتكون مشرقة وناعمة، وحتى لا تظهر بمظهر مرهق، ويوجد الكثير من المكونات التي يمكن وضعها على البشرة أو الشعر لعمل ماسكات، ولكن الورد هو مكون كلاسيكى من المنتجات الفعالة للعناية بالبشرة، وهو متوافر في مصر بشكل كبير، ويحتوى على الفيتامينات والمعادن المضادة للأكسدة التي ترطب وتهدئ البشرة، ومطهر ضد حب الشباب.
وماء الورد وزيت الورد ينقى نسيج الجلد، فيما تمنحك رائحة الورد راحة وهدوء، ويوجد وصفات سهلة لاستخدام ماء الورد في روتين العناية بالبشرة والشعر، وفقاً لموقع"vogue".
وصفة الورد والعسل لتهدئة حب الشباب
إن الورد والكركم والعسل يكونوا مزيج أكثر من رائع وقوى لمقاومة حب الشباب، لأن كل تلك العناصر لها خصائص قوية مضادة للبكتيريا والالتهابات، وماء الورد يخفف التهيج ويستعيد الرطوبة للبشرة، عن طريق خلط بتلات الورد المسحوقة مع القليل من الكركم، وإضافة ماء الورد والعسل لعمل عجينة، ووضعها على الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة، وشطفها بالماء البارد، حتى تظهر بشرة مشرقة وهادئة، والحصول على نتيجة ناجحة.
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