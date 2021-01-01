وصفات بالورد طبيعية للعناية بالبشرة والشعر.. يضفى الحيوية عليهما



ماء الورد ماء الورد

كل سيدة تريد أن تهتم ببشرتها بشكل كبير لتكون مشرقة وناعمة، وحتى لا تظهر بمظهر مرهق، ويوجد الكثير من المكونات التي يمكن وضعها على البشرة أو الشعر لعمل ماسكات، ولكن الورد هو مكون كلاسيكى من المنتجات الفعالة للعناية بالبشرة، وهو متوافر في مصر بشكل كبير، ويحتوى على الفيتامينات والمعادن المضادة للأكسدة التي ترطب وتهدئ البشرة، ومطهر ضد حب الشباب.



وماء الورد وزيت الورد ينقى نسيج الجلد، فيما تمنحك رائحة الورد راحة وهدوء، ويوجد وصفات سهلة لاستخدام ماء الورد في روتين العناية بالبشرة والشعر، وفقاً لموقع"vogue".



وصفة الورد والعسل لتهدئة حب الشباب

إن الورد والكركم والعسل يكونوا مزيج أكثر من رائع وقوى لمقاومة حب الشباب، لأن كل تلك العناصر لها خصائص قوية مضادة للبكتيريا والالتهابات، وماء الورد يخفف التهيج ويستعيد الرطوبة للبشرة، عن طريق خلط بتلات الورد المسحوقة مع القليل من الكركم، وإضافة ماء الورد والعسل لعمل عجينة، ووضعها على الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة، وشطفها بالماء البارد، حتى تظهر بشرة مشرقة وهادئة، والحصول على نتيجة ناجحة.

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مقشر لطيف للبشرة الباهتةإن بتلات الورد والشوفان المطحون والزبادى يمكن أن يتم الحصول من خلالهم على تقشير الجلد بشكل لطيف على البشرة دون تهيجها، ويعمل حمض اللاكتيك الموجود في الزبادى على تقشير خلايا الجلد الميتة والأوساخ وبقايا المكياج، ويمكن نقع بتلات الورد في الماء لمدة 30 دقيقة، ثم سحقها وخلطها مع الشوفان المطحون واللبن، ويتم تدليك الوجه برفق وشطفه بالماء.تخفيف من حب الشباب والندباتمن المعروف أن ماء الورد يخفف الجلد، ويمزج مع الكركم لشفاء البثور الملتهبة، وأوراق النيم توازن إنتاج الزيت وتحفز الكولاجين على الإنتاج، وتقلل من وجود الندبات على البشرة، ويمكن وضع المعجون على المناطق المرغوب في تعزيز تهدئتها.شطف منشط الشعر للشعر الباهتيكون ماء الورد جيد للشعر أيضاً عن طريق، مزج ماء الورد وخل التفاح لشطف فروة الرأس وعمل توازن والتخلص من قشرة الرأس، وماء الورد يعمل كمرطب ومضاد للالتهابات، وخل التفاح يزيل البقايا والزيوت من التراكم، ويكون الشعر أكثر لمعانا وصحى، عن طريق خلط خل الفتاح وماء الورد ووضعه على فروة الرأس والأطراف، وتركه بضع دقائق، ثم شطفه بالماء واستخدام الشامبو للتخلص من السموم.